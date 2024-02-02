Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tips Merawat Rambut Berketombe, Bisa Pakai Lidah Buaya

Andre Purwanto , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |18:16 WIB
Tips Merawat Rambut Berketombe, Bisa Pakai Lidah Buaya
Promo AladinMall.
A
A
A

DERETAN tips merawat rambut berketombe berikut ini bisa jadi referensi bagi kamu yang ingin memiliki rambut sehat dan indah.

 

Ketombe adalah kondisi kulit yang umum memengaruhi kulit kepala atau juga bisa disebut dermatitis seboroik.  Ketombe juga bisa disebabkan oleh eksim, psoriasis, atau pertumbuhan berlebih dari jamur ragi yang disebut Malassezia.

 

Untuk mengatasi ketombe, ikuti tips merawat rambut berikut ini.

 

Tips Merawat Rambut Berketombe

 

1. Rajin cuci rambut

Ketika rambut terasa kotor atau berminyak, yang harus kamu lakukan adalah mencucinya. Mencuci rambut atau keramas terbukti mampu mengangkat sel kulit mati, kotoran dan ketombe di kulit kepala.

 

Anda dianjurkan untuk tidak terlalu sering mencuci rambut, misalnya dua kali sehari. Sebab, terlalu sering justru bisa menghilangkan minyak alami yang ada di rambut dan kulit kepala. Akibatnya, kulit kepala menjadi kering dan ketombe makin banyak.

 

2. Pakai sampo antiketombe

Untuk mengatasi ketombe, Anda bisa menggunakan sampo antiketombe. Sampo antiketombe umumnya mengandung zinc pyrithione, ketoconazole, asam salisilat, dan selenium sulfida. Selain mengatasi ketombe, jenis sampo ini juga bisa meredakan gejala-gejala yang disebabkan oleh ketombe, termasuk rasa gatal pada kulit kepala.

 

3. Manfaatkan tea tree oil

Selain untuk mengobati jerawat, tea tree oil juga dapat dimanfaatkan untuk mengatasi ketombe. Tea tree oil mampu mengurangi pertumbuhan jamur penyebab ketombe dan mengurangi rasa gatal yang ditimbulkan.

 

Anda dapat mencampur tea tree oil murni dengan sampo yang biasa digunakan. Cara lainnya adalah dengan mengoleskan minyak tea tree oil murni yang telah dicampur lidah buaya ke kulit kepala secara merata. Selanjutnya, pijat dengan lembut selama beberapa menit dan bilas hingga bersih.

 

4. Pakai lidah buaya

Walaupun lidah buaya  lebih umum digunakan untuk obat luka bakar ringan, gel serbaguna ini juga bisa digunakan untuk membantu meringankan rasa gatal akibat ketombe.

 

Aloe vera mengandung zat antiseptik yang bisa membunuh jamur dan zat antiradang yang bisa menenangkan kulit kepala gatal. Anda bisa menggunakan sampo yang mengandung lidah buaya atau menggunakan gel  lidah buaya yang dioles ke rambut semalaman. Cara ini akan membantu melembapkan kulit kepala sehingga terbebas dari gatal-gatal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/298/2979795/begini-cara-menggoreng-tempe-yang-renyah-dan-gurih-nF6oE5Q0Sd.jpg
Begini Cara Menggoreng Tempe yang Renyah dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/612/2979252/resep-kue-cubit-khas-nusantara-enak-dan-gurih-Mi6HyAGiB6.jpg
Resep Kue Cubit Khas Nusantara, Enak dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/611/2978702/manfaat-sunscreen-untuk-kulit-lindungi-dari-radiasi-uv-hingga-cegah-kanker-x6nnxD9qeY.jpg
Manfaat Sunscreen untuk Kulit, Lindungi dari Radiasi UV hingga Cegah Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/612/2977620/7-jajanan-murah-paling-disukai-apa-saja-RAkSlkWkO5.jpg
7 Jajanan Murah Paling Disukai, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/298/2977614/resep-ayam-bakar-gurih-dan-lezat-yuk-cobain-1ZHw116zoI.jpg
Resep Ayam Bakar Gurih dan Lezat, Yuk Cobain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/612/2976647/6-celana-panjang-casual-pria-chino-cocok-untuk-hangout-SojINPgpDo.jpg
6 Celana Panjang Casual Pria, Chino Cocok untuk Hangout
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement