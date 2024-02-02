Tips Merawat Rambut Berketombe, Bisa Pakai Lidah Buaya

DERETAN tips merawat rambut berketombe berikut ini bisa jadi referensi bagi kamu yang ingin memiliki rambut sehat dan indah.

Ketombe adalah kondisi kulit yang umum memengaruhi kulit kepala atau juga bisa disebut dermatitis seboroik. Ketombe juga bisa disebabkan oleh eksim, psoriasis, atau pertumbuhan berlebih dari jamur ragi yang disebut Malassezia.

Untuk mengatasi ketombe, ikuti tips merawat rambut berikut ini.

Tips Merawat Rambut Berketombe

1. Rajin cuci rambut

Ketika rambut terasa kotor atau berminyak, yang harus kamu lakukan adalah mencucinya. Mencuci rambut atau keramas terbukti mampu mengangkat sel kulit mati, kotoran dan ketombe di kulit kepala.

Anda dianjurkan untuk tidak terlalu sering mencuci rambut, misalnya dua kali sehari. Sebab, terlalu sering justru bisa menghilangkan minyak alami yang ada di rambut dan kulit kepala. Akibatnya, kulit kepala menjadi kering dan ketombe makin banyak.

2. Pakai sampo antiketombe

Untuk mengatasi ketombe, Anda bisa menggunakan sampo antiketombe. Sampo antiketombe umumnya mengandung zinc pyrithione, ketoconazole, asam salisilat, dan selenium sulfida. Selain mengatasi ketombe, jenis sampo ini juga bisa meredakan gejala-gejala yang disebabkan oleh ketombe, termasuk rasa gatal pada kulit kepala.

3. Manfaatkan tea tree oil

Selain untuk mengobati jerawat, tea tree oil juga dapat dimanfaatkan untuk mengatasi ketombe. Tea tree oil mampu mengurangi pertumbuhan jamur penyebab ketombe dan mengurangi rasa gatal yang ditimbulkan.

Anda dapat mencampur tea tree oil murni dengan sampo yang biasa digunakan. Cara lainnya adalah dengan mengoleskan minyak tea tree oil murni yang telah dicampur lidah buaya ke kulit kepala secara merata. Selanjutnya, pijat dengan lembut selama beberapa menit dan bilas hingga bersih.

4. Pakai lidah buaya

Walaupun lidah buaya lebih umum digunakan untuk obat luka bakar ringan, gel serbaguna ini juga bisa digunakan untuk membantu meringankan rasa gatal akibat ketombe.

Aloe vera mengandung zat antiseptik yang bisa membunuh jamur dan zat antiradang yang bisa menenangkan kulit kepala gatal. Anda bisa menggunakan sampo yang mengandung lidah buaya atau menggunakan gel lidah buaya yang dioles ke rambut semalaman. Cara ini akan membantu melembapkan kulit kepala sehingga terbebas dari gatal-gatal.