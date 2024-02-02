Tren Dekorasi Pernikahan 2024: Bakal Dipenuhi Warna Peach, Rangkaian Bunga Tetap Primadona

WARNA pastel pada bunga rupanya menjadi inspirasi bagi pelaku usaha wedding organizer untuk dituangkan dalam venue pernikahan. Warnanya yang lembut, manis tapi tetap terkesan mewah menjadikan warna ini masih tetap diminati, setelah tahun sebelumnya venue pernikahan dihiasi dengan warna putih dan abu-abu.

Tren pernikahan tahun 2024 ini dikenalkan melalui pameran pernikahan terbesar di Indonesia, Bridestory Market, digelar di ICE BSD, Tangerang, sejak 1 hingga 4 Februari mendatang. Pameran ini menampilkan tren warna Peach Fuzz dan juga pesona bunga khas Indonesia dalam tema Floral Wonders.

"Kami tentunya mengajak para vendor untuk berkreasi dengan tema ini, sesuai dengan interpretasi masing-masing yang tentunya dapat menonjolkan kemampuan dan gaya mereka sebagai sebuah wedding brand," ungkap Natasza Kurniawan, Head of Marketing Bridestory, baru-baru ini.

