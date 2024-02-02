Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Pet Parents Wajib Tahu, Ini Pentingnya Ruang Gerak Cukup untuk Hewan Peliharaan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |22:30 WIB
Pet Parents Wajib Tahu, Ini Pentingnya Ruang Gerak Cukup untuk Hewan Peliharaan
Hewan peliharaan, (Foto: Vwalakte/Freepik)
A
A
A

PUNYA hewan peliharaan di rumah adalah salah satu cara yang cukup efektif untuk mengatasi rasa kesepian dan stres ringan. Tak heran, minat seseorang memelihara hewan di rumah meningkat.

Menurut catatan Euromonitor International, populasi hewan peliharaan di Indonesia meningkat hampir dua kali lipat dalam kurun waktu 2018 di 2,83 juta hewan lalu naik ke 5,5 juta hewan di tahun 2022

Menariknya, 67 persen keluarga di Indonesia diprediksi memiliki setidaknya satu hewan peliharaan. Alhasil, pangsa pasar makanan hewan di Indonesia menjadi kedua terbesar di Asia Tenggara.

Dokter Hewan, drh. Muhamad Jami Ramadhan menerangkan, seiring dengan meningkatkan kepemilikan hewan peliharaan, pet parents alias para pemiliknya harus bisa menjaga keseimbangan agar hewan peliharaan mereka tetap bahagia dan sehat.

"Hal pertama yang dibutuhkan hewan peliharaan adalah makanan yang bergizi seimbang sesuai dengan kebutuhan masing-masing spesies," ujar dr Jami dalam keterangan resmi Savyavasa, dikutip Jumat (2/2/2024)

Halaman:
1 2 3
      
