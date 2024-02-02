Drama Anak Kos, Mahasiswa Ditolak Ibu Kos karena Bukan Anak Fakultas Kedokteran

KOS-kosan merupakan tempat yang paling penting bagi perantau, terutama mahasiswa yang tinggal jauh dari orang tua. Tiap rumah kos memang hadir dengan karakteristik, dan peraturannya masing-masing.

Contoh yang paling familiar, ada kos-kosan khusus wanita, pria, campur, hingga kos-kosan pet friendly. Namun berbeda dengan salah satu rumah kosan yang tengah viral di sosial media satu ini.

Terungkap lewat video yang diunggah netizen pemilik akun Tiktok @firdaamelliaf, video viral yang sudah mendapatkan sekira 3,3 juta kali penayangan dan hampir 285 ribu like dari para netizen tersebut membahas drama seorang calon anak kos, ditolak oleh sang ibu pemilik kos karena bukan mahasiswa Fakultas Kedokteran.

(Foto: Tiktok @firdaamelliaf)

“Kebetulan anak-anak di kost27 semua anak-anak FK. Ibu sih inginnya anak-anak FK semua neng, maaf ya neng,” bunyi chat sang ibu kos, dikutip Jumat (2/2/2024)