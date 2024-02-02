Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Rekomendasi Outfit untuk Hangout Bareng Teman, Kemeja Masih Jadi Pilihan Favorit

Andre Purwanto , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |14:23 WIB
Rekomendasi Outfit untuk Hangout Bareng Teman, Kemeja Masih Jadi Pilihan Favorit
Promo AladinMall.
A
A
A

BINGUNG memilih outfit untuk hangout bareng teman? Simak rekomendasi outfit keren berikut ini.

 

Outfit untuk hangout adalah gaya berbusana yang tidak formal. Namun, outfit santai bukan berarti berpenampilan menarik jadi kurang menarik. Sebaliknya, outfit santai dapat menyulap tampilan jadi lebih menarik.

 

Pilihan seperti kaos dan celana denim, sweatpants, kulot hingga dress santai untuk para hijaber bisa jadi opsi penampilan. Nah, buat yang ingin mencari inspirasi, yuk cobain beberapa item fashion berikut ini:

 

Outfit untuk Hangout

1. Celana Pendek

Untuk occasion santai seperti ke pantai maupun hangout ke warung kopi, celana pendek sangat cocok dikenakan. Selain fleksibel dan bebas bergerak, desain boxer saat ini sangat menarik. Cocok dipadukan dengan kaos oversized dan sandal.

 

2. Sandal Heels

Sandal heels model  slip on bisa jadi pilihan alas kaki untuk penampilan santai. Saat ini banyak sekali sandal heels yang memiliki desain menarik dan cocok dipadukan dengan celana pendek serta hem ala pantai.

 

3. Tunik

Untuk para hijabers dan penyuka modest wear, tunik adalah pilihan tepat. Selain terlihat lebih syar’i, tunik memberi kesan yang bersih, santun dan santai. Tambahkan aksesori manik-manik dan clutch bag  agar mobilitas makin mudah dan menyenangkan.

