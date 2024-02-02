Belajar dari Insiden Putra Tamara Tyasmara, Cek 5 Tips Aman Berenang dengan Anak

DUKA selebritis Tamara Tyasmara yang baru saja kehilangan anak tercintanya masih menyita perhatian publik. Putra semata wayangnya meninggal dunia di usia 6 tahun diduga akibat tenggelam saat asyik berenang di kolam renang.

Kejadian ini tentu menjadi pelajaran berharga untuk semua orangtua dan pengasuh untuk waspada saat mendampingi anak. Mengingat insiden tenggelam saat berenang, merupakan salah satu yang paling sering dialami oleh anak-anak.

Melansir Children Hospital of Pittsburgh of UMPC, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit mengatakan terdapat 3.710 orang tenggelam pada tahun 2018, termasuk 719 anak di bawah usia 15 tahun. Faktanya, tenggelam merupakan penyebab utama kematian tidak disengaja pada anak usia 1-4 tahun pada tahun 2018.

Maka dari itu, orang tua dan para penghuni rumah lainnya penting mengetahui tips dan cara aman saat berenang bersama anak-anak. Hal ini bertujuan agar momen berenang bersama buah hati bisa tetap menyenangkan dan aman agar terhindar dari bahaya, dan hal yang tidak diinginkan lainnya. Mengutip Safe Kids Worlwide, Jumat (2/2/2024), berikut uraian lima tipsnya

1. Awasi anak: Tips pertama ialah selalu mengawasi anak, baik saat mereka di dalam air maupun di sekitaran kolam. Jagalah anak-anak dalam jangkauan orang dewasa dan temani anak saat berenang.

(Foto: MPI/ Ravie)

Pastikan Anda sendiri bisa berenang, lebih berpengalaman selalu bersama anak di setiap situasi. Segera sigap bila terjadi hal-hal mencurigakan saat di dalam atau hanya di area pinggir kolam agar anak tetap aman dan terjaga.

BACA JUGA:

2. Ketahui kedalaman kolam: Biasanya, setiap kolam renang akan memberikan penanda dan juga memisahkan kolam untuk dewasa dan anak-anak. Setelah mengetahui kedalaman kolam tersebut, pastikan anak-anak Anda tak berkeliaran atau berenang di bagian tersebut.