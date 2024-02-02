Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kulit Terasa Panas ketika Disemprot Parfum? Tanda Alkoholnya Murahan

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |07:08 WIB
Kulit Terasa Panas ketika Disemprot Parfum? Tanda Alkoholnya Murahan
Parfum. (Foto: Freepik)
A
A
A

PERNAH menyemprotkan parfum ke tubuh? Anda mungkin merasa menyemprotkan parfum ke kulit malah menimbulkan sensasi panas. Padahal, parfum yang mengandung alkohol seharusnya membuat kulit kita terasa dingin. Lantas, apa yang membuat parfum itu membuat kulit terasa panas? 

Nathasya selaku pengusaha parfum Manuelle.id menjelaskan, alasan parfum terasa panas ketika disemprotkan pada kulit yakni kandungan jenis alkohol yang digunakan di dalam parfum tersebut. Menurutnya, jika terasa panas maka alkohol itu memiliki kualitas tidak baik alias murahan. 

“Itu karena pakai alkohol murah. Kan jenis alkohol ada banyak,” kata Nathasya saat ditemui di Gedung iNews. 

Salah satu cara aman memilih parfum yang aman untuk kulit yakni dengan meraciknya sendiri. Anda dapat memilih bahan berkualitas yang nyaman dan aman di kulit. Untuk mulai belajar meracik parfum, Nathasya sendiri membuka kelas membuat parfum. 

Ada dua jenis kelas yang ia buka. Mulai dari kelas privat yang dilakukan di studionya hingga kelas yang dibuka untuk umum di kafe-kafe. Harga yang ditawarkan pun sangat beragam, mulai dari Rp500-700 ribu. 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
