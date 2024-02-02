Keramas Pakai Air Teh Ternyata Bisa Bantu Atasi Kerontokan?

SELAIN ketombe, sebagian besar orang baik tua atau pun muda mengalami kerontokan rambut. Jika masalah ini didiamkan terus, hal ini bisa membuat kepala mengalami kebotakan.

Namun, ternyata ada cara mudah dan murah untuk mengatasi masalah rambut rontok yakni dengan mencuci rambut dengan air teh. Mengutip dari Times of India, Jumat (2/2/2024), segala jenis teh, baik hitam, hijau, atau herbal, mengandung segudang senyawa bioaktif dan antioksidan.

Senyawa ini, seperti polifenol dan katekin, dikenal berpotensi melawan stres oksidatif dan peradangan. Selain itu, teh merupakan sumber vitamin dan mineral seperti vitamin E dan zat besi, yang berperan penting dalam menjaga kesehatan pertumbuhan rambut.

Nah, kandungan kafein dalam teh diyakini bisa menembus kulit kepala dan meningkatkan sirkulasi darah, sehingga membangunkan folikel rambut yang tidak aktif dan mengurangi rambut rontok.

Sementara kandungan tanin dalam teh dapat menciptakan lapisan pelindung pada rambut, meningkatkan kekuatannya dan meminimalkan kerusakan. Penggunaan air tes secara teratur, dapat membantu helaian rambut menjadi lebih halus, tidak rapuh, dan tidak mudah patah.