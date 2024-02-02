Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Survei Kecantikan ala ZAP: Kulit Putih Tak Lagi Jadi Standar Cantik

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |15:05 WIB
Survei Kecantikan ala ZAP: Kulit Putih Tak Lagi Jadi Standar Cantik
Perawatan Wajah. (Foto: Freepik)
LEWAT survei tahunannya ZAP Beauty Index 2024, terungkap perilaku wanita Indonesia dalam dunia kecantikan. Survei tersebut melibatkan 9.000 perempuan Indonesia berusia 15 hingga 65 tahun ini dilakukan bersama oleh ZAP dan MarkPlus.

Setiap tahunnya ZAP berusaha menampilkan keindahan Indonesia. Hasil penelitian meliputi tren kecantikan terkini, produk yang paling banyak dicari, dan metode perawatan diri wanita.

Menariknya, wanita Indonesia tidak lagi menganggap kulit putih sebagai standar kecantikan. Mereka fokus pada kelembutan dan kecerahan kulit. Namun masih banyak orang yang menghadapi masalah kulit seperti kusam, pori-pori besar, dan mata panda. Selain itu, wanita Gen Z semakin banyak yang merawat kulitnya seiring dengan mulai terlihatnya tanda-tanda penuaan dini.

Tahun ini, ZAP juga meluncurkan MEN/O/LOGY Index 2024, sebuah survei yang menunjukkan bagaimana anggapan pria Indonesia terhadap penampilan dan perawatan diri. Survei tersebut, yang mensurvei hampir 1.500 pria berusia antara 15 dan 55 tahun, memberikan wawasan tentang gagasan, kebiasaan, dan kebutuhan perawatan diri pria.

Kebanyakan pria Indonesia menganggap wajah bersih dan mulus itu menarik, padahal ketampanan dan badan sehat lebih dari sekadar kulit wajah. Orang-orang ini mengkhawatirkan masalah rambut seperti kulit wajah kusam, pori-pori besar, rambut mati, ketombe, dan kekeringan.

Halaman:
1 2
      
