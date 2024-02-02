Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Afgan Ngaku Miliki Gangguan Tidur, Alami Sleep Eating hingga Sleep Spasm

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |07:00 WIB
Afgan Ngaku Miliki Gangguan Tidur, Alami Sleep Eating hingga Sleep Spasm
Afgan ngaku alami masalah tidur. (Foto: YouTube @Deddy Corbuzier)
A
A
A

PENYANYI ternama Tanah Air, Afgan Syahreza mengabarkan jika dirinya mengalami beberapa gangguan tidur. Mulai dari sleep eating hingga sleep spasm. Keadaan ini tentu membuat dirinya lelah karena tidak mendapatkan istirahat yang berkualitas.

Melalui podcast bersama Praz Teguh di saluran YouTube Deddy Corbuzier, Afgan bercerita salah satu kejadian dirinya sedang mengalami sleep eating.

“Semalam juga, setiap malam pasti kejadian. Jadi gua bangun terus kaya goyang gitu kan. Gua tidur sambil jalan, gua tau gua lagi jalan,” kata Afgan, Jumat (2/2/2024).

Kemudian, dirinya bergegas mencari makanan yang ada di rumahnya. Pada malam itu, Afgan menemukan setoples kue nastar dari bingkisan perayaan Natal.

Afgan

“Makanan yang ada di otak gue. Ke kulkas enggak ada. Trus semalam gua makan nastar yang waktu dikasih bingkisan waktu Christmas,” tutur Afgan.

Selain sleep eating, Afgan juga bercerita tentang sleep spasm yang dialaminya. Secara sederhana, Afgan menjelaskan jika sleep spasm ini tidur yang tiba-tiba kebangun karena kejang.

“Jadi ketika lu mau tidur, otot lu kaya ngebangunin lu. Enggak enak banget men rasanya, sebel banget gua,” kata Afgan.

Halaman:
1 2
      
