Sakit Tenggorokan Akibat Perubahan Cuaca? Ini Tips Mudah Mengobatinya

SAKIT tenggorokan sangat umum terjadi akibat perubahan cuaca. Sakit tenggorokan ini biasanya membaik dengan sendirinya dalam waktu seminggu dan menyebabkan rasa tidak nyaman pada tenggorokan. Beberapa orang akan mengalami kesulitan berbicara dan menelan makanan akibat sakit tenggorokan.

Menurut National Health Service, Inggris, salah satu mengatasi sakit tenggorokan yakni dengan tetap menghidrasi tubuh. Namun, disarankan untuk menghindari minuman panas dan disarankan mengonsumsi sesuatu yang terasa dingin. Selain itu, ada banyak rempah rumahan yang bisa jadi obat sakit ternggorokan.

Mengutip dari Times of India, Jumat (2/2/2024), berikut ini tujuh cara rumahan untuk mengatasi sakit tenggorokan.

1. Menghidap es batu

Mengisap es batu atau es loli dapat menenangkan dan menghidrasi. Menurut pakar kesehatan, es loli dapat menjadi pengobatan yang baik untuk sakit tenggorokan karena memiliki efek mendinginkan lokal pada jaringan yang meradang. Es pop menurunkan suhu ujung saraf di tenggorokan, sehingga mengurangi sinyal rasa sakit.

2. Berkumur dengan air garam





Berkumur dengan air garam hangat juga dapat membantu mengurangi peradangan. Namun, hal ini tidak dianjurkan untuk anak-anak. Untuk membuat obat kumur sendiri, larutkan setengah sendok teh garam ke dalam segelas air matang hangat atau setengah dingin. Berkumurlah dengan larutan tersebut dan keluarkan. Ulangi sesuai kebutuhan.

3. Susu kunyit

Kunyit adalah antioksidan kuat dan memiliki kekuatan untuk melawan banyak infeksi serius. Untuk sakit tenggorokan, Anda bisa minum susu kunyit sebelum tidur. Hal ini juga disebut ramuan emas. Jika Anda cenderung kembung karena mengonsumsi susu di malam hari, Anda mengonsumsinya dalam jumlah yang lebih sedikit atau pada waktu lain di siang hari.

Pastikan Anda juga menambahkan sejumput bubuk kunyit ke dalam secangkir susu. Menambahkan sedikit bubuk lada hitam dapat meningkatkan manfaat kunyit bagi kesehatan.

4. Tarik napas di bawah uap

Menghirup uap melibatkan menghirup uap air yang membantu membuka saluran hidung Anda. Udara hangat dan lembab mengencerkan lendir yang tersumbat dan lengket di saluran hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Pastikan Anda menyimpan bejana air panas atau penghirup uap listrik pada permukaan keras yang tepat seperti meja. Berhati-hatilah dengan prosesnya, jika tidak, ada risiko cedera akibat air panas.