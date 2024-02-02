Sakit Perut saat Menstruasi? Ini Cara Ampuh Menghilangkannya

KRAM menstruasi tentu sangat tidak menyenangkan. Perubahan suasana hati, ketidakseimbangan hormon, dan rasa sakit di tubuh menjadi tak tertahankan. Namun, kondisi ini bisa diatasi dengan melakukan pose yoga untuk meredakan sakit perut ketika menstruasi.

Mengutip dari Pinkvilla, Jumat (2/2/2024 kram menstruasi terjadi karena adanya kontraksi alami rahim saat lapisannya terlepas. Hal ini menyebabkan rasa sakit atau kram yang berbeda-beda pada setiap orang. Ketika hal tersebut terjadi, cobalah untuk melakukan yoga.

Dengan membina hubungan intim dengan nafas dan tubuh kita melalui yoga yang dapat meredakan kram dan menenangkan pikiran. Dari banyaknya gerakan yoga, berikut ini tiga pose yoga untuk membantu mengatasi kram dan membuat hidup Anda lebih mudah.

1. Utkata konasana atau pose dewi

Utkata konasana atau pose dewi termasuk salah satu peregangan efektif untuk kram. Ini mendorong peregangan yang dalam pada pinggul dan selangkangan, membantu melepaskan ketegangan yang sering menyertai kram menstruasi.

Gerakan ini adalah posisi terbaik untuk membuka daerah panggul, menghilangkan stres, dan mengurangi ketidaknyamanan saat menstruasi.

Langkah-langkah gerakan yoga utkata konasana atau pose dewi

1. Mulailah berdiri dengan jarak kaki sekitar tiga kaki, tumit menghadap ke luar.

2. Tekuk lutut di atas jari-jari kaki dan jongkok, turunkan pinggul. Angkat lengan setinggi bahu dan arahkan kedua telapak tangan ke arah satu sama lain.

3. Pertahankan posisi ini, jaga punggung tetap lurus dan dada terangkat selama 3-6 napas sebelum meluruskan kaki dan menurunkan lengan.

2. Baddha konasana atau pose tukang sepatu

Baddha Konasana adalah salah satu pose yoga terbaik untuk kram, menawarkan pembukaan lembut pada daerah panggul. Ini juga dapat membantu meringankan sensasi berat yang sering dirasakan saat menstruasi.

Pose ini dapat membantu meningkatkan sirkulasi di daerah panggul dan meredakan kram

Langkah-langkah baddha konasana atau pose tukang sepatu:

1. Duduklah dengan kaki terentang dan tulang punggung lurus.

2. Lipat salah satu kaki dan tarik tumit ke arah panggul.

3. Sekarang, turunkan lutut dan rapatkan kedua telapak kaki.

4. Pegang kaki atau pergelangan kaki Anda, tarik napas, dan saat menghembuskan napas, gerakkan pinggul ke depan. Tetap di sini selama beberapa napas sebelum kembali tegak.