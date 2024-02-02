Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Tidak Punya Riwayat Kanker, Apakah Sudah Pasti Aman?

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |06:00 WIB
Tidak Punya Riwayat Kanker, Apakah Sudah Pasti Aman?
Peringati Hari Kanker Sedunia, Prodia berikan keringanan biaya untuk deteksi dini, pemantauan kanker dan vaksinasi HPV (Foto:Dok Prodia)
Jakarta,Okezone- Kanker menjadi salah satu penyakit yang paling ditakuti sebagian besar orang. Penyakit ini seringkali menyebabkan kematian dan dapat berkembang di berbagai bagian tubuh. Kanker ditandai dengan pertumbuhan sel yang tidak terkontrol dan berpotensi menyebar ke bagian tubuh lain yang menyebabkan banyaknya jenis dan subjenis kanker.

Beberapa hal yang dapat meningkatkan risiko kanker selain riwayat keluarga, yaitu usia, gaya hidup tidak sehat, infeksi, dan paparan lingkungan yang dapat menyebabkan perubahan atau kerusakan genetik. Kanker memiliki gejala berbeda tergantung pada jenis dan lokasi kanker, namun pada sebagian besar kasus terdapat benjolan atau penebalan pada area tubuh tertentu.

Pada sebagian kasus, kanker stadium awal bisa saja tidak bergejala. Sehingga, skrining rutin dan deteksi dini sangat penting dilakukan sesuai dengan pedoman kesehatan yang berlaku.

Untuk mendiagnosis kanker, rangkaian tes dan pemeriksaan perlu dilakukan. Mulai dari konsultasi dengan klinisi, pemeriksaan fisik, pencitraan medis, tes laboratorium, dan biopsi. Ketepatan diagnosis kanker sangat penting untuk menentukan pengobatan yang tepat sesuai jenis kanker, stadium, dan kondisi kesehatan pasien. Meskipun begitu, alangkah baiknya masyarakat dapat mengupayakan berbagai langkah pencegahan untuk mengurangi risiko dan mencegah kanker.

Mulailah dari kebiasaan sehari-hari seperti berhenti merokok, melindungi kulit dari paparan sinar matahari langsung, menjalankan diet seimbang, olahraga secara teratur, dan rutin melakukan skrining kanker untuk mendeteksi kanker sedini mungkin. Langkah-langkah ini tentunya dapat mengurangi tingkat risiko kesehatan dan beban finansial di kemudian hari.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
