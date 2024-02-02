Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Ilmuwan Gunakan Darah sebagai Bahan Dasar Baterai, Kok Bisa?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |21:00 WIB
Ilmuwan Gunakan Darah sebagai Bahan Dasar Baterai, Kok Bisa?
Peneliti gunakan darah sebagai bahan dasar baterai. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SEKELOMPOK ilmuwan dari Universitas Córdoba di Spanyol berhasil menciptakan baterai berbahan dasar darah. Tak main-main, masa pakai yang dimiliki baterai tersebut mencapai 20 hingga 30 hari.

Sebagaimana dihimpun dari IFL Sciene pada Jumat (2/2/2024) inovasi ini semula terinspirasi dari baterai zinc-air yang bekerja melalui reaksi kimia yang disebut reaksi reduksi oksigen.

Saat udara ditarik ke dalam baterai, oksigen direduksi menjadi air di katoda (ujung positif), melepaskan elektroda yang mengoksidasi seng di anoda (ujung negatif). Reaksi ini kemudian akan berjalan jika di dalam baterai disebutkan katalis yang baik dengan beberapa sifat yang sangat spesifik. Mengingat hemoglobin memenuhi syarat, maka munculah ide itu.

Darah

"Untuk menjadi katalis yang baik dalam reaksi reduksi oksigen, katalis harus memiliki dua sifat, yaitu katalis harus cepat menyerap molekul oksigen, dan membentuk molekul air dengan relatif mudah. Dan hemoglobin memenuhi persyaratan tersebut," kata salah satu ilmuwan, Manuel Cano Luna.

Sekedar informasi, hemoglobin adalah protein yang memberi sel darah merah warna khas dan kemampuan membawa oksigen untuk tubuh. Fungsi ini ternyata bisa dilakukan juga pada baterai. Menariknya lagi, baterai hanya memerlukan 0,165 miligram hemoglobin untuk menyuplai daya selama 20-30 hari.

Para peneliti mengatakan bahwa penggunaan katalis biokompatibel seperti ini bisa menjadi kunci jika baterai ini akan digunakan pada perangkat yang ditanam di dalam tubuh, seperti alat pacu jantung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/482/3182524/lelah-yCI5_large.jpg
Tanda Tubuh Mulai Rusak yang Sering Disepelekan, Segera Cek Darah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/15/487/2901705/hobi-merokok-sambil-ngopi-waspada-risiko-pengentalan-darah-lJ221QP2LO.jpg
Hobi Merokok sambil Ngopi? Waspada Risiko Pengentalan Darah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/06/483/2809510/ternyata-mudah-ini-cara-mencegah-hipertensi-sejak-dini-9UwYyoDZNY.jpg
Ternyata Mudah, Ini Cara Mencegah Hipertensi Sejak Dini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/03/483/2807780/tekanan-darah-tinggi-di-pagi-hari-ini-5-cara-menurunkannya-segera-zSOKHnaUzv.jpg
Tekanan Darah Tinggi di Pagi Hari, Ini 5 Cara Menurunkannya Segera!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/28/483/2805352/hindari-4-kebiasaan-buruk-ini-jika-tak-ingin-kena-hipertensi-mendadak-kWOqcwrCi2.jpg
Hindari 4 Kebiasaan Buruk Ini Jika Tak Ingin Kena Hipertensi Mendadak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/29/487/2805566/ruben-onsu-jalani-transfusi-darah-kenapa-LEB7H6Hm7x.JPG
Ruben Onsu Jalani Transfusi Darah, Kenapa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement