Ilmuwan Gunakan Darah sebagai Bahan Dasar Baterai, Kok Bisa?

SEKELOMPOK ilmuwan dari Universitas Córdoba di Spanyol berhasil menciptakan baterai berbahan dasar darah. Tak main-main, masa pakai yang dimiliki baterai tersebut mencapai 20 hingga 30 hari.

Sebagaimana dihimpun dari IFL Sciene pada Jumat (2/2/2024) inovasi ini semula terinspirasi dari baterai zinc-air yang bekerja melalui reaksi kimia yang disebut reaksi reduksi oksigen.

Saat udara ditarik ke dalam baterai, oksigen direduksi menjadi air di katoda (ujung positif), melepaskan elektroda yang mengoksidasi seng di anoda (ujung negatif). Reaksi ini kemudian akan berjalan jika di dalam baterai disebutkan katalis yang baik dengan beberapa sifat yang sangat spesifik. Mengingat hemoglobin memenuhi syarat, maka munculah ide itu.

"Untuk menjadi katalis yang baik dalam reaksi reduksi oksigen, katalis harus memiliki dua sifat, yaitu katalis harus cepat menyerap molekul oksigen, dan membentuk molekul air dengan relatif mudah. Dan hemoglobin memenuhi persyaratan tersebut," kata salah satu ilmuwan, Manuel Cano Luna.

Sekedar informasi, hemoglobin adalah protein yang memberi sel darah merah warna khas dan kemampuan membawa oksigen untuk tubuh. Fungsi ini ternyata bisa dilakukan juga pada baterai. Menariknya lagi, baterai hanya memerlukan 0,165 miligram hemoglobin untuk menyuplai daya selama 20-30 hari.

Para peneliti mengatakan bahwa penggunaan katalis biokompatibel seperti ini bisa menjadi kunci jika baterai ini akan digunakan pada perangkat yang ditanam di dalam tubuh, seperti alat pacu jantung.