Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kota di Thailand Ini Diserbu Ribuan Monyet, Aktivitas Lumpuh Turis pun Lari Kalang Kabut

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |18:02 WIB
Kota di Thailand Ini Diserbu Ribuan Monyet, Aktivitas Lumpuh Turis pun Lari Kalang Kabut
Monyet, hewan primata yang dikenal agresif di saat lapar (Foto: Pexels/Mikhail Nilov)
A
A
A

SEBANYAK 3.500 ekor monyet menyerbu pusat Kota Lopburi, Thailand. Fenomena ini mengakibatkan kekacauan di wilayah tersebut. Para penduduk setempat terpaksa menutup rumah-rumah dan toko mereka.

Sementara para turis yang sedang asyik berlibur lari tunggang langgang menyelamatkan diri dari 'invasi' hewan primata itu.

Sejumlah toko dan tempat usaha milik penduduk lokal mengalami kerusakan akibat amukan monyet.

Para investor terpaksa menghentikan investasi mereka di kota ini akibat situasi yang kian tidak stabil.

Serangan Monyet

Turis diserang monyet (Foto: Reuters)

Selain itu, para pembeli hampir seluruhnya lenyap dari Kota Lopburi karena ketidaknyamanan yang dirasakan akibat serangan pasukan monyet tersebut.

Kota yang dulunya menjadi daya tarik wisatawan itu kini dipenuhi dengan ketegangan dan kekhawatiran.

Upaya penanganan dan pemulihan situasi sedang dilakukan oleh pihak berwenang setempat untuk mengembalikan ketertiban dan keamanan di kota tersebut.

Sekadar informasi, kota yang terletak di bagian tengah Thailand ini dulunya merupakan pusat wisata yang ramai dengan kunjungan wisatawan yang ingin melihat kera liar yang berkeliaran di sana.

Namun, situasi telah berubah drastis ketika ribuan monyet mengambil alih 'kekuasaan' di kota tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/406/3054806/wisata_seks_di_pattaya-RAVo_large.JPG
Wow, 12 Juta Wisatawan Serbu Pusat Wisata Seks dan Judi Ilegal di Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/18/3050420/paetongtarn_shinawatra-6j2W_large.jpg
Paetongtarn Shinawatra Putri Thaksin Shinawatra Terpilih Jadi PM Termuda Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/406/3044766/rekaman_cctv_percobaan_pemerkosaan_gadis_thailand_oleh_turis_jepang-DhSw_large.JPG
Coba Perkosa Cewek Thailand saat Pacarnya Mabuk, Turis Jepang Diringkus Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/549/3043628/wat_arun_di_bangkok-OL2x_large.JPG
5 Aktivitas Liburan Paling Menenangkan di Bangkok, Pikiran Fresh Badan Rileks
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/406/3032843/koh_nang_yuan-tmjO_large.JPG
Pulau Wisata di Thailand Ini Larang Turis Bawa Wadah Plastik, Bisa Dicontoh Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/406/3026224/kota_bangkok-eapo_large.JPG
Populasi Turun Imbas Resesi Seks, Orang Thailand Pilih Pelihara Kucing ketimbang Punya Anak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement