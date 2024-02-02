Kota di Thailand Ini Diserbu Ribuan Monyet, Aktivitas Lumpuh Turis pun Lari Kalang Kabut

Monyet, hewan primata yang dikenal agresif di saat lapar (Foto: Pexels/Mikhail Nilov)

SEBANYAK 3.500 ekor monyet menyerbu pusat Kota Lopburi, Thailand. Fenomena ini mengakibatkan kekacauan di wilayah tersebut. Para penduduk setempat terpaksa menutup rumah-rumah dan toko mereka.

Sementara para turis yang sedang asyik berlibur lari tunggang langgang menyelamatkan diri dari 'invasi' hewan primata itu.

Sejumlah toko dan tempat usaha milik penduduk lokal mengalami kerusakan akibat amukan monyet.

Para investor terpaksa menghentikan investasi mereka di kota ini akibat situasi yang kian tidak stabil.

Turis diserang monyet (Foto: Reuters)

Selain itu, para pembeli hampir seluruhnya lenyap dari Kota Lopburi karena ketidaknyamanan yang dirasakan akibat serangan pasukan monyet tersebut.

Kota yang dulunya menjadi daya tarik wisatawan itu kini dipenuhi dengan ketegangan dan kekhawatiran.

Upaya penanganan dan pemulihan situasi sedang dilakukan oleh pihak berwenang setempat untuk mengembalikan ketertiban dan keamanan di kota tersebut.

Sekadar informasi, kota yang terletak di bagian tengah Thailand ini dulunya merupakan pusat wisata yang ramai dengan kunjungan wisatawan yang ingin melihat kera liar yang berkeliaran di sana.

Namun, situasi telah berubah drastis ketika ribuan monyet mengambil alih 'kekuasaan' di kota tersebut.