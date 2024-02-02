Ternyata Ini Alasan Kenapa Lagu Bugis Balo Lipa Begitu Populer

LAGU berjudul 'Balo Lipa' yang berasal dari Bugis, Sulawesi Selatan belakangan cukup terkenal belakangan ini. Lagu Balo Lipa sendiri merupakan lagu dari seorang penyanyi pop Bugis bernama Didin Pratama.

Lagu ini diciptakan oleh Ansar S yang merupakan seorang penyanyi kawakan asal Sulawesi Selatan.

Lagu Balo Lipa rilis pertama kali pada 2007 silam dan sangat terkenal di Tanah Daeng. Namun seiring berjalannya waktu, lagu ini tidak hanya populer di daerahnya melainkan juga dalam skala nasional.

Seperti pada tahun 2018 dan 2021, Balo Lipa viral di media sosial karena menjadi backsound video yang menampilkan seseorang tengah menangis ketika menjadi tamu undangan di pernikahan mantan kekasih yang masih ia cintai.

Balo Lipa sendiri mengisahkan cinta seorang pemuda yang sudah terjalin lama namun harus kandas di tengah jalan. Lagu ini terinspirasi dari kain sarung khas Bugis.

Pasalnya, motif sarung sangat elok untuk dipandang namun tidak dapat bertahan lama karena akan luntur pada masanya. Hal ini layaknya cinta yang semakin lama juga dapat luntur.

Lagu ini kerap kali diputar dalam acara pernikahan orang-orang Bugis-Makassar yang menambah haru momen pernikahan saat dihadiri oleh mantan kekasih. Karena makna lagunya yang mendalam dan berbagai momen yang terdokumentasi dengan lagu inilah yang membuat Balo Lipa menjadi terkenal.

Berikut lirik lagu Balo Lipa beserta artinya:

Lemmusan nyawamu anri

Musolangi atikku

Engkamu tudang botting

Ri olo mattakku

Bénnengngi wisseng mémeng

Mappoji balo lipa'mi

Rimulanna mopa

Nadé' tosirampé

Nadé' tosirampé

Kessippa ro adammu

Ri wettu siolota

Makkuléna ro anri

Musolangi atikku

Kessippa ro adammu

Ri wettu siolota

Makkuléna ro anri

Musolangi atikku

Monro alé-alé madoko watakkalé

Bénnengngi wisseng mémeng

Mappoji balo lipa'mi

Rimulanna mopa

Nadé' tosirampé

Nadé' tosirampé

Kessippa ro adammu

Ri wettu siolota

Makkuléna ro anri

Musolangi atikku

Kessippa ro adammu

Ri wettu siolota

Makkuléna ro anri

Musolangi atikku

Monro alé-alé madoko watakkalé

Bénnengngi wisseng mémeng

Mappoji balo lipa'mi

Rimulanna mopa

Nadé' tosirampé

Nadé' tosirampé