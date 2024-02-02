Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kapal Pesiar Terbesar di Dunia Icon of The Seas Resmi Berlayar, Yuk Intip Fasilitas Mewahnya

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |11:04 WIB
Kapal Pesiar Terbesar di Dunia Icon of The Seas Resmi Berlayar, Yuk Intip Fasilitas Mewahnya
Kapal pesiar terbesar di dunia, Icon of The Seas (Foto: Instagram/@icon.ots)
KAPAL pesiar terbesar di dunia, Icon of the Seas memulai pelayaran perdananya pada akhir pekan lalu.

Dengan ukuran yang terbilang sangat besar, kapal pesiar ini telah melampaui kapal saudaranya, Wonder of the Seas, untuk menjadi kapal pesiar terbesar sejagat.

Dalam pernyataannya, Presiden Royal Caribbean, Jason Liberty, tidak menutup-nutupi kebanggaannya dengan menggambarkan kapal baru ini sebagai 'kapal terbesar dan paling hebat di planet ini', di mana panjangnya bahkan melebihi Menara Eiffel dan lima kali lebih besar dari Titanic yang melegenda.

Kehadiran Icon of the Seas menandai pencapaian baru dalam industri pelayaran dan menjanjikan pengalaman luar biasa bagi para penumpang yang berlayar dengannya.

Kapal Pesiar Icon of The Seas

(Foto: Instagram/@mathieugbl__)

Icon of the Seas, kapal pesiar terbesar di atas bumi ini menghadirkan pengalaman luar biasa bagi para penumpangnya dengan berbagai fasilitas dan hiburan yang luar biasa.

Dengan 18 dek penumpang, tujuh kolam renang, dan lebih dari 40 restoran dan bar, kapal ini menawarkan kemewahan tak tertandingi. Dengan kapasitas penumpang ganda mencapai 5.610 orang dan tonase kotor mencapai 250.800, Icon of the Seas menjadi simbol keunggulan dalam industri pelayaran.

Tak hanya itu, kapal ini juga menawarkan berbagai kenyamanan di dalamnya, masing-masing dengan pengalaman, hiburan, serta pilihan makanan dan minuman yang unik. Dengan tujuan untuk memecahkan rekor, kawasan-kawasan ini menjadi tuan rumah beberapa hal yang pertama di dunia: Thrill Island menampilkan taman air kapal pesiar terbesar.

Kapal Pesiar Icon of The Seas

(Foto: Instagram/@_tomvoyage)

Kemudian ada seluncuran terjun bebas terbuka pertama di laut, dan seluncuran terjun tertinggi di industri pelayaran.

Dengan berbagai fasilitas, Icon of the Seas menjanjikan pengalaman yang tak terlupakan bagi setiap penumpang.

Melansir The Independent, Icon of the Seas tidak hanya menawarkan fasilitas dan hiburan, tetapi juga lingkungan yang dirancang untuk memanjakan para penumpangnya.

