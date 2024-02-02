Izin Sakit demi Bisa Liburan, Wanita Ini Malah Ketemu Bosnya di Pesawat

Leila Soares, berbohong izin sakit demi bisa liburan malah ketemu bosnya di pesawat (Foto: TikTok/@leilabelosoares)

HARI yang awalnya normal seketika berubah menjadi aneh bagi wanita asal Australia ini. Tentunya itu dialami ketika dia menghadapi kengerian yang luar biasa.

Bagi setiap pekerja atau pegawai, bertemu dengan atasan setelah mendapat izin sakit adalah sesuatu yang sangat tidak terduga apalagi diharapkan.

Ya, peristiwa tak terduga itu terjadi selama penerbangan. Leila Soares demikian nama wanita itu, mengabadikan seluruh kejadian tersebut dalam klip yang diunggah ke platform TikTok dengan akun @leilabelosoares.

Leila mengaku sempat mengajukan cuti untuk beristirahat dengan alasan kesehatan.

Dia sama sekali tidak menyangka jika pada hari itu juga akan bertemu dengan atasannya pada penerbangan yang sama.

(Foto: TikTok/@leilabelosoares)

Pada video itu menunjukkan dengan jelas momen saat dia menyadari bahwa kebohongan sepele yang awalnya tidak berbahaya justru bisa berimplikasi buruk padanya.

Rekaman itu memperlihatkan penumpang yang turun dari penerbangan Jetstar. Kamera terfokus pada seorang pria yang diyakini sebagai bos Leila. Leila Soares, yang menyadari konsekuensinya lalu mengarahkan kamera ke diri sendiri.

Ia menyamar dengan masker, kacamata hitam, dan topi. Berharap tidak ketahuan oleh bosnya.

"Mengirim pesan kepada atasan saya untuk mengabarkan sakit. Namun, malah menemukannya di penerbangan yang sama," tulis Leila dalam keterangan video.