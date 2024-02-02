Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Bangga! Garuda Indonesia Jadi Maskapai Paling Tepat Waktu di Dunia 2023

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |09:44 WIB
Bangga! Garuda Indonesia Jadi Maskapai Paling Tepat Waktu di Dunia 2023
Pesawat Garuda Indonesia (Foto: Pexels/Jeffry Surianto)
OAG Flightview, sebuah lembaga independen berbasis di Inggris menempatkan maskapai nasional, Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan paling tepat waktu di dunia sepanjang tahun 2023.

Garuda Indonesia meraih peringkat pertama dengan tingkat On Time Performance (OTP) sebesar 95,28 persen dari total 49.918 penerbangan.

Prestasi ini menjadikan Garuda Indonesia sebagai yang terdepan dalam daftar 20 besar maskapai penerbangan global dengan OTP tertinggi.

Daftar ini mencakup berbagai maskapai penerbangan dari berbagai wilayah dan ukuran jaringan, termasuk Safair di Afrika Selatan yang mengoperasikan 52.000 penerbangan setiap tahunnya.

Pesawat Garuda Indonesia

(Foto: Pexels/Jeffry Surianto)

Namun demikian, pada tahun 2022, mereka hanya berhasil mengoperasikan 25 persen dari jumlah penerbangan yang mereka miliki pada tahun 2019.

Dalam daftar Top 20 Global Airlines, terdapat tujuh maskapai berbasis di Asia dan enam maskapai berbasis di Amerika Latin yang masuk.

Maskapai dari wilayah Asia Pasifik (ASPAC) rata-rata mengoperasikan hampir 70 persen dari frekuensi penerbangan tahun 2019 mereka, sedangkan maskapai Amerika Latin mencapai 92 persen.

Satu-satunya maskapai asal Amerika Serikat yang berhasil masuk dalam daftar tersebut adalah Delta Air Lines (DL) yang menempati posisi ke-17. Maskapai AS lainnya yang masuk dalam daftar adalah Alaska Airlines (AS), United Airlines (UA), American Airlines (AA), dan Hawaiian Airlines (HA).

