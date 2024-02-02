Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Dipaksa Beli Suvenir saat Tur Perahu, Turis Amerika Ini Kapok ke Vietnam

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |06:29 WIB
Dipaksa Beli Suvenir saat Tur Perahu, Turis Amerika Ini Kapok ke Vietnam
Wisata tur perahu di Vietnam (Foto: Vietnam Express)
A
A
A

SEORANG turis asal Amerika Serikat mengaku dipaksa membeli suvenir atau cenderamata saat menjalani tur perahu di Provinsi Ninh Binh, bagian utara Vietnam.

Melansir Vietnam Express, turis asing Bernama Carol Leong itu bercerita bahwa ia dan suaminya mengikuti tur perahu di sepanjang Sungai Ngo Dong untuk mengunjungi daerah Tam Coc-Bich Dong, yang terkenal dengan pegunungan karst kapur dan gua-gua kuno, pada 17 Januari 2024.

Perjalanan itu awalnya berjalan normal sampai seorang wanita tukang perahu menunjukkan beberapa lukisan kepadanya dan memaksanya untuk membeli seharga VND200.000 atau berkisar Rp130 ribu.

Infografis Destinasi Wisata Terbaik 2024

Sontak Leong menolak, namun wanita itu ngotot seraya mengancam jika Leong tidak membelinya maka dia akan dipaksa membayar lebih tarif tur perahu. Leong pun akhirnya terpaksa membeli lukisan itu.

"Meski wanita tukang perahu menerima harga tersebut, dia tidak senang. Wanita itu tidak mendayung perahu lagi dan membiarkannya mengapung dengan sendirinya," kata Leong kepada Vietnam Express.

"Itu adalah pengalaman perjalanan terburuk yang pernah saya alami," timpalnya.

Direktur Departemen Pariwisata Provinsi Ninh Binh, Bui Van Manh mengatakan bahwa para pejabat telah mengidentifikasi wanita perahu tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/406/2946280/unik-jembatan-ini-dibangun-untuk-pasangan-berciuman-bukan-buat-menyeberang-yzMBK634qm.JPG
Unik! Jembatan Ini Dibangun untuk Pasangan Berciuman, Bukan buat Menyeberang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/406/2912106/ternyata-ini-alasan-mengapa-vietnam-disebut-negeri-naga-biru-0HROXKDIxz.JPG
Ternyata Ini Alasan Mengapa Vietnam Disebut Negeri Naga Biru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/13/406/2882457/10-aktivitas-terbaik-yang-dapat-dilakukan-saat-liburan-di-vietnam-dijamin-seru-Iw9DLi0nYo.jpg
10 Aktivitas Terbaik yang Dapat Dilakukan saat Liburan di Vietnam, Dijamin Seru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/19/406/2848663/banyak-wisatawan-vietnam-ingin-ke-bali-maskapai-ini-tambah-penerbangan-mulai-12-agustus-sLW3OEv0HN.JPG
Banyak Wisatawan Vietnam Ingin ke Bali, Maskapai Ini Tambah Penerbangan Mulai 12 Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/28/406/2838337/vietnam-diminati-pelancong-indonesia-situs-bersejarah-hingga-kuliner-jadi-daya-tarik-JzV0maHOA2.JPG
Vietnam Diminati Pelancong Indonesia, Situs Bersejarah hingga Kuliner Jadi Daya Tarik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/13/406/2798222/7-larangan-keras-di-vietnam-yang-bikin-geleng-geleng-kepala-jangan-nekat-melanggar-6pVZWqeyEy.jpg
7 Larangan Keras di Vietnam yang Bikin Geleng-Geleng Kepala, Jangan Nekat Melanggar!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement