HOME WOMEN TRAVEL

UNWTO Ganti Nama Jadi UN Tourism, Sandiaga: Sejalan Pengembangan Pariwisata Indonesia

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |05:50 WIB
UNWTO Ganti Nama Jadi UN Tourism, Sandiaga: Sejalan Pengembangan Pariwisata Indonesia
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

UNITED Nations World Tourism Organization (UNWTO) memperkenalkan nama dan logo baru menjadi UN Tourism pada 24 Januari 2024 saat rangkaian acara FITUR Madrid 2024.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno lantas menyambut baik rebranding UNWTO menjadi UN Tourism.

“Hal ini sejalan dengan arah pengembangan pariwisata Indonesia yang juga berorientasi pada people and planet dengan fokus pada sustainability, productivity, dan inclusivity,” ucap Sandi.

Sementara, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf), Martini M. Paham, menerangkan bahwa rebranding ini menegaskan status organisasi pariwisata dunia ini sebagai badan khusus PBB yang menangani pariwisata.

UN Tourism

(Foto: dok. Kemenparekraf)

“Rebranding ini juga mengukuhkan UN Tourism sebagai pemimpin global dalam pembangunan pariwisata, serta mendorong perubahan sosial dan ekonomi untuk memastikan people and planet menjadi prioritas,” jelas Martini.

UN Tourism memiliki tagline baru yaitu 'Bringing the World Closer' yang menginspirasi bentuk logo supercontinent (superbenua) berbentuk figur manusia yang sedang beraksi. Perubahan dari logo sebelumnya yang berbentuk bola bumi merupakan refleksi penekanan organisasi pada sifat dinamis pariwisata dan prioritas pada sumber daya manusia (SDM).

