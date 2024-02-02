Intip Menu Vegan Khas Indonesia Ala Chef Axhiang, Kaya Rempah Nusantara!

SAAT ini banyak restoran vegan yang menyulap menu makanan mereka dengan cita rasa lezat sehingga konsumen tidak merasa bosan untuk menyantap makanan tersebut. Seperti misalnya menyediakan aneka lauk pauk menyerupai daging.

Salah satunya adalah restoran Plant Culture milik Chef Axhiang. Alumni Masterchef Indonesia itu mengombinasikan bahan-bahan vegan friendly dengan rempah nusantara sehingga menjadi makanan yang lezat.

Chef Axhiang ingin kuliner khas nusantara bukan hanya dikenal karena kelezatannya dan keberagaman dengan cita rasa khas melainkan menjadi menu yang sehat. Berikut beberapa menu khas nusantara dengan mengusung konsep vegan ala chef Axhiang:

1. Lalampa





Chef Axhiang memperkenalkan menu pembuka lalampa khas Sulawesi Tengah yang terbuat dari ketan Biasanya, lalampa dibuat dengan isian ikan. Mengusung konsep vegan, kini Chef Axhiang mengolahnya dengan isian jali-jali, kelapa parut, dan kaki jamur shitake yang dimasak dengan bumbu sehingga memberikan rasa gurih dan sedikit pedas. Menu ini juga dilengkapi dengan cocolan berupa sambal honje atau sambal kecombrang.

2. Popohan dengan sambal nori





Menu pembuka yang satu ini terinspirasi dari sayur Sunda, daun popohan. Daun popohan yang masih muda dan segar dibalut dengan gurihnya bunga tahu dan saus pedas nori menjadi perpaduan rasa yang nikmat dan menggugah selera.

3. Kari kulat pelawan





Untuk menu main course, Chef Axhiang menyajikan Kari kulat pelawan. Menu ini merupakan masakan khas Bangka Belitung dengan bahan dasar jamur kulat pelawan dikombinasikan dengan sukun sebagai karbohidrat dan tempe sebagai sumber protein yang seluruhnya merupakan bahan-bahan yang dapat dijumpai di Indonesia.