Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Rieta Amilia Cicipi Menu Vegan Khas Nusantara Ala Chef Axhiang: Cocok di Lidah!

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |22:10 WIB
Rieta Amilia Cicipi Menu Vegan Khas Nusantara Ala Chef Axhiang: Cocok di Lidah!
Rieta Amila cicipi menu vegan buatan Chef Axhiang. (Foto: MPI/ Nurul Amanah)
A
A
A

IBUNDA Nagita Slavina, Rieta Amilia mencicipi beragam menu khas nusantara yang diimprovisasi menjadi konsep vegan dari Chef Axhiang.

Rieta Amilia disuguhkan set menu dari appetizer, main course dan dessert dari alumni Masterchef Indonesia season keempat itu saat grand opening resto Plant Culture di kawasan Alam Sutera, Tangerang, Jumat (2/2/2024).

Mulanya, Rieta Amilia mencoba appetizer dengan menu lalampa yang khas Sulawesi Tengah yang terbuat dari ketan Biasanya, lalampa dibuat dengan isian ikan. Mengusung konsep vegan, kini Chef Axhiang mengolahnya dengan isian jali-jali, kelapa parut, dan kaki jamur shitake yang dimasak dengan bumbu sehingga memberikan rasa gurih dan sedikit pedas.

Rieta Amilia

Lalu, Rieta Amilia mencicipi Kulat pelawan kari sebagai menu hidangan utama. Kulat pelawan kari merupakan masakan khas Bangka Belitung dengan bahan dasar jamur kulat pelawan dikombinasikan dengan sukun sebagai karbohidrat dan tempe sebagai sumber protein yang seluruhnya merupakan bahan-bahan yang dapat dijumpai di Indonesia.

Sebagai pecinta kuliner nusantara, Rieta mengungkap bahwa dirinya tertarik untuk mencoba menu khas nusantara dengan konsep vegan yang tentu membantu menjaga pola makan lebih sehat.

"Kalau kita mau mulai hidup sehat ya dari makanan sehat. Aku suka makanan ini untuk pengganti makanan ya bukan yang gak sehat tapi maksudnya kalau kita mau jaga badan kita bisa mulai belajar makan vegan," ujar Rieta Amilia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/298/3024017/bekamal-LYGK_large.jpeg
Mengenal Bekamal, Cara Menyimpan Olahan Daging Kurban Ala Suku Osing sejak Ratusan Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/298/3022827/ini-2-kue-jajanan-pasar-indonesia-kesukaan-thom-haye-sanggup-makan-seharian-NYdg5maOpN.jpg
Ini 2 Kue Jajanan Pasar Indonesia Kesukaan Thom Haye, Sanggup Makan Seharian!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/298/3021104/3-makanan-pinggir-jalan-khas-indonesia-kesukaan-jay-idzes-ppuE396ZbY.jpg
3 Makanan Pinggir Jalan Khas Indonesia Kesukaan Jay Idzes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/298/3021042/intip-restoran-indonesia-jajakan-makanan-khas-nusantara-di-kawasan-gua-hira-mekkah-UDryHVIoXa.jpg
Intip Restoran Indonesia Jajakan Makanan Khas Nusantara di Kawasan Gua Hira Mekkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/298/3015735/manggung-keliling-daerah-govinda-hobi-wisata-kuliner-khas-indonesia-qW3xkILqdX.jpg
Manggung Keliling Daerah, Govinda Hobi Wisata Kuliner Khas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/298/3011227/lewat-roadshow-food-startup-indonesia-kemenparekraf-fasilitasi-akselerasi-bisnis-kuliner-di-surabaya-cLT3JJ4jw9.jpg
Lewat Roadshow Food Startup Indonesia, Kemenparekraf Fasilitasi Akselerasi Bisnis Kuliner di Surabaya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement