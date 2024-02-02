Rieta Amilia Cicipi Menu Vegan Khas Nusantara Ala Chef Axhiang: Cocok di Lidah!

IBUNDA Nagita Slavina, Rieta Amilia mencicipi beragam menu khas nusantara yang diimprovisasi menjadi konsep vegan dari Chef Axhiang.

Rieta Amilia disuguhkan set menu dari appetizer, main course dan dessert dari alumni Masterchef Indonesia season keempat itu saat grand opening resto Plant Culture di kawasan Alam Sutera, Tangerang, Jumat (2/2/2024).

Mulanya, Rieta Amilia mencoba appetizer dengan menu lalampa yang khas Sulawesi Tengah yang terbuat dari ketan Biasanya, lalampa dibuat dengan isian ikan. Mengusung konsep vegan, kini Chef Axhiang mengolahnya dengan isian jali-jali, kelapa parut, dan kaki jamur shitake yang dimasak dengan bumbu sehingga memberikan rasa gurih dan sedikit pedas.

Lalu, Rieta Amilia mencicipi Kulat pelawan kari sebagai menu hidangan utama. Kulat pelawan kari merupakan masakan khas Bangka Belitung dengan bahan dasar jamur kulat pelawan dikombinasikan dengan sukun sebagai karbohidrat dan tempe sebagai sumber protein yang seluruhnya merupakan bahan-bahan yang dapat dijumpai di Indonesia.

Sebagai pecinta kuliner nusantara, Rieta mengungkap bahwa dirinya tertarik untuk mencoba menu khas nusantara dengan konsep vegan yang tentu membantu menjaga pola makan lebih sehat.

"Kalau kita mau mulai hidup sehat ya dari makanan sehat. Aku suka makanan ini untuk pengganti makanan ya bukan yang gak sehat tapi maksudnya kalau kita mau jaga badan kita bisa mulai belajar makan vegan," ujar Rieta Amilia.