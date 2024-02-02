Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Chef Axhiang Perkenalkan Plant Culture, Kuliner Vegan dari Rempah Nusantara

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |21:34 WIB
Chef Axhiang Perkenalkan Plant Culture, Kuliner Vegan dari Rempah Nusantara
Menu vegan Chef Axhiang. (Foto: MPI/ Nurul Amanah)
A
A
A

CHEF Axhiang memperkenalkan kuliner dengan konsep vegan melalui resto 'Plant Culture' yang resmi dibuka pada hari ini, Jumat (2/2/2024). Menu vegan yang dihidangkan pun mengusung konsep khas nusantara dengan beragam kuliner khas daerah yang diimprovisasi dengan bahan-bahan yang dipastikan tanpa produk hewani.

Pembukaan Plant Culture dihadiri oleh istri dari Menparekraf Sandiaga Uno, Nur Asia Uno yang langsung mencicipi set menu dari appetizer, main course dan dessert.

Nur Asia Uno tampak menikmati menu lalampa yang khas Sulawesi Tengah yang terbuat dari ketan. Biasanya, lalampa dibuat dengan isian ikan. Namun Chef Axhiang mengolahnya dengan isian jali-jali, kelapa parut, dan kaki jamur shitake yang dimasak dengan bumbu sehingga memberikan rasa gurih dan sedikit pedas.

Kuliner nusantara

Nur Asia juga mencicipi Kulat pelawan yang merupakan masakan khas Bangka Belitung dengan bahan dasar jamur dikombinasikan dengan sukun dan tempe. Nur Asia Uno pun memuji konsep vegan yang diusung dimana mengombinasikan dengan rempah nusantara yang mungkin selama ini belum banyak dikenal.

"Ini enak sekali apalagi menggunakan rempah khas nusantara dan memperkenalkan kuliner khas daerah," ujar Nur Asia Uno di Plant Culture kawasan Alam Sutera, Tangerang, Jumat (2/2/2024).

Chef Axhiang berharap menu khas nusantara yang mengusung konsep vegan ini menjadi pilihan wisata kuliner baru sehingga menu vegan tak hanya dinikmati komunitas tertentu.

Halaman:
1 2
      
