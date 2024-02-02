Bikin MPASI Tak Disarankan Pakai Blender dan Juicer Loh, Ini Alasannya

MAKANAN Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) memang harus diberikan pada anak Anda untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Hanya saja, adan beberapa pantangan yang tidak boleh dilakukan ketika Anda memberikan MPASI untuk anak.

Ahli Gizi Masyarakat Dr dr Tan Shot Yen meminta para orang tua tidak menggunakan blender untuk membuat MPASI. Pasalnya, menggunakan blender bisa berisiko membuat bayi Anda berisiko terkena diare.

"Jadi seperti pepaya dikerok, pisang dikerok. Jadi jangan menggunakan blender atau juicer, kenapa? Ada risiko buang-buang air," katanya seperti dilansir dari Antara.

Tan menjelaskan, gonta-ganti peralatan makanan ketika membuat MPASI dan meningkatkan risiko makanan terkontaminasi, apalagi bagi bayi yang baru belajar makan.

"Jadi alangkah baiknya kalau misalnya pepaya itu dibelah, lalu pakai sendok makanan bayi Kerok, suap, kerok, suap. Begitu pula dengan pisang," tambahnya.