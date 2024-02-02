Clemence Ellery Hadirkan Pilihan Hadiah Cantik dan Mewah untuk Hari Valentine

MENYAMBUT momen dan suasana kehangatan Valentine's Day, Clemence Ellery, nama yang melekat dengan kemewahan perhiasan, mempersembahkan opsi eksklusif untuk merayakan cinta dengan penuh keanggunan.

Sukses dengan preserved ﬂower acrylic box di tahun 2022 dan 2023, Clemence Ellery Kembali berinovasi dengan kejutan baru untuk Valentine's Day tahun ini: Jewelled Bloom Box.

Menggandeng Stem and Roses, salah satu ﬂorist ekslusif di Jakarta, Clemence Ellery menghadirkan paket perhiasan dikemas dengan sangat istimewa: preserved ﬂowers (bunga abadi), dan box perhiasan berbahan velvet yang elegan untuk setiap pembelian perhiasan dari tanggal 1-13 Februari 2024.

“Valentine's Day adalah saat untuk menyampaikan cinta, dan kami yakin hampir tidak ada cara yang lebih memikat daripada kombinasi berlian dan bunga,” ujar Jenifer Patricia, CEO Clemence Ellery.

Tema tahun ini, "Aﬀairs of the Heart," menjadi pijakan bagi peluncuran dua koleksi eksklusif: Morganne dan Queen of Hearts. Morganne menghadirkan perhiasan feminin dengan berlian dan batu morganite, sedangkan Queen of Hearts menampilkan perhiasan berlian yang dirancang secara khusus dalam bentuk hati, menyiratkan makna cinta yang mendalam.

Masih dalam rangka perayaan Valentine’s Day, Clemence Ellery berkolaborasi dengan hotel mewah bintang 5, Park Hyatt Hotel Jakarta dan menyelenggarakan Valentine's Giveaway melalui platform media sosial Instagram dengan hadiah eksklusif. Hadiahnya mencakup voucher menginap di hotel mewah Park Hyatt dan voucher makan malam romantis di KITA restaurant.

Syarat mengikutinya pun mudah, yaitu dengan mengikuti Instagram Clemence Ellery, berinteraksi dengan konten melalui like, comment, dan share melalui Instagram story. Melalui giveaway ini, Clemence Ellery berharap dapat menyebarkan kehangatan Valentine's Day kepada audiensnya.

Menghadirkan koleksi Morganne, di mana pink melambangkan self-love! Setiap perhiasan dalam koleksi ini menyampaikan pesan, "Kamu luar biasa!" Biarkan warna pink pada setiap perhiasan di koleksi ini mengingatkanmu untuk mencintai dirimu sendiri – seperti cintamu pada perasaan saat menyambut weekend. Morganne bukan hanya sekedar perhiasan; ini adalah dosis harian “heck yes! I’m amazing!”

1. Morganne Cluster Necklace

2. Morganne Drop Necklace