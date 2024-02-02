Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Berhasil Tembus Ekspor, Produk Sepatu Asal Bogor Ini Raih Shopee Super Awards 2023

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |07:17 WIB
Berhasil Tembus Ekspor, Produk Sepatu Asal Bogor Ini Raih Shopee Super Awards 2023
Salah satu produk dushishoes (Foto: Dok instagram @dushishoesss)
A
A
A

JAKARTA-Diana seorang wanita  (37) asal Ciapus, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berpendapat bisnis, adalah soal memanfaatkan peluang dan memahami target pasar. Di tahun 2019, Diana menyadari potensi bisnis dari platform online dan membangun bisnis onlinenya untuk pertama kali di Shopee, dengan nama Dushishoes.

“Tahun 2019 itu, saya melihat e-commerce terutama Shopee, lagi naik daun dan cukup tinggi peminatnya. Saya berpikir, siapa tau saya bisa memanfaatkan pengalaman saya jualan sandal offline, dan beralih ke online. Apalagi di Shopee ini marketnya luas sekali kan, bisa sampai luar negeri dan saya putuskan untuk bangun Dushishoes,” ungkap Diana.

 BACA JUGA:

Dushishoes adalah UMKM dengan produk sandal dan sepatu wanita yang dibuat dari bahan PVC berkualitas, dengan harga yang sangat terjangkau. Pengetahuan Diana dalam memilih bahan baku yang digunakan untuk produknya menjadi salah satu kunci utama dari kualitas sepatu dan sandal buatannya.

 

“Dari 2007, saya jual bahan sepatu untuk teman-teman pengrajin, jadi saya paham untuk model A, cocoknya bahan apa, dan bahan yang lain khusus untuk model B dan seterusnya. Kalau inspirasi model sepatu, saya dapat dari berbagai sumber, terutama melalui eksplorasi di platform Pinterest, katalog sepatu, dan kerja sama dengan produsen sandal lokal. Strategi ini membantu Dushishoes untuk tetap up-to-date dengan tren fesyen sepatu dan memberikan variasi yang menarik bagi para pelanggan,” tuturnya.

Sebagai pelaku UMKM, Diana berhasil memanfaatkan tren pasar, terutama saat booming model sepatu plastik kala itu. Setelah memasuki platform Shopee, jumlah pesanan harian yang awalnya hanya satu sampai dua pesanan, meningkat secara konsisten, bahkan bisa mencapai lebih dari 200 pesanan per hari.

Wanita kelahiran 1987 ini memanfaatkan fitur iklan di Shopee sebagai salah satu strategi pemasaran utama. Dengan mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk iklan, Dushishoes berhasil meningkatkan trafik dan memperluas jangkauan pasar. Tidak hanya di dalam negeri, saat ini produk Dushishoes sudah memiliki pelanggan di Singapura dan Malaysia berkat Program Ekspor Shopee yang diikutinya.

 

Christin Djuarto, Direktur Eksekutif Shopee Indonesia Memberikan Penghargaan Kategori Super Growing Export UMKM kepada Diana Tan, Pemilik Dushishoes di Shopee

Telusuri berita women lainnya
