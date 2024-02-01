5 Potret Gadis Cuaca Jane Bunn, Tampilan Anggunnya Tak Kalah dari Model

JANE Bunn adalah meteorolog atau yang biasa disebut gadis cuaca yang mempunyai lisensi. Dia merupakan reporter cuaca dan presenter residen Channel 7 Melbourne, yang kerap tampil pada berita jam 6 sore dan 4 sore, serta siaran khusus nasional dan acara-acara khusus.

Saking sukanya dengan bidang meteorolog, Jane bahkan memiliki Jane's Weather (janesweather.com). Situsnya ini membantu petani Australia membuat keputusan untuk memanfaatkan cuaca, dengan Layanan Ramalan Konsensus dan Peringatan yang unik.

Tentu saja, sebagai reporter yang harus tampil di depan kamera, dia memiliki penampilan seperti model. Nah, berikut beberapa potret Jane seperti dilansir dari akun Instagramnya.

Penampilan All Black

Pada postingan Jane Bunn ini terlihat ia berada di balkon sebuah gedung. Ia mengenakan dress yang yang bagian bawah dadanya ia tambakan mini belt berwarna hitam sehingga membentuk bagian pinggangnya. Lalu ia mengenakan floppy hat dan sepatu heels yang berwarna sama.

Setelan Pink yang Ceria

Pada postingan Jane berikutnya diambil di lokasi yang sama dengan postingan sebelumnya. Ia terlihat mengenakan setelan blazer dengan celana panjang yang berwarna pink dan ikat pinggang yang berwarna sama juga. Lalu ia mengenakan kaos hitam polos, floppy hat dan hand bag yang berwarna sama.

Penampilan di Red Carpet

Pada postingan GIF Jane ini terlihat ia sedang berada di sebuah acara penghargaan, terlihat dari flash kamera yang dan red carpet. Ia mengenakan gaun yang memiliki model column dengan bagian kaki kirinya terdapat belahan dari atas lutut hingga kebawah. Lalu berlengan panjang dan memiliki v neck yang membuatnya terlihat hot.