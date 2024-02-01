Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Gadis Cuaca Jane Bunn, Tampilan Anggunnya Tak Kalah dari Model

Devi Ameilia Putri , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |06:07 WIB
5 Potret Gadis Cuaca Jane Bunn, Tampilan Anggunnya Tak Kalah dari Model
Gadis Cuaca Jane Bunn. (Foto: Instagram)
A
A
A

JANE Bunn adalah meteorolog atau yang biasa disebut gadis cuaca yang mempunyai lisensi. Dia merupakan reporter cuaca dan presenter residen Channel 7 Melbourne, yang kerap tampil pada berita jam 6 sore dan 4 sore, serta siaran khusus nasional dan acara-acara khusus.

Saking sukanya dengan bidang meteorolog, Jane bahkan memiliki Jane's Weather (janesweather.com). Situsnya ini membantu petani Australia membuat keputusan untuk memanfaatkan cuaca, dengan Layanan Ramalan Konsensus dan Peringatan yang unik.

Tentu saja, sebagai reporter yang harus tampil di depan kamera, dia memiliki penampilan seperti model. Nah, berikut beberapa potret Jane seperti dilansir dari akun Instagramnya.

Penampilan All Black

Jane Bunn

Pada postingan Jane Bunn ini terlihat ia berada di balkon sebuah gedung. Ia mengenakan dress yang yang bagian bawah dadanya ia tambakan mini belt berwarna hitam sehingga membentuk bagian pinggangnya. Lalu ia mengenakan floppy hat dan sepatu heels yang berwarna sama.

Setelan Pink yang Ceria

Jane Bunn

Pada postingan Jane berikutnya diambil di lokasi yang sama dengan postingan sebelumnya. Ia terlihat mengenakan setelan blazer dengan celana panjang yang berwarna pink dan ikat pinggang yang berwarna sama juga. Lalu ia mengenakan kaos hitam polos, floppy hat dan hand bag yang berwarna sama.

Penampilan di Red Carpet

Jane Bunn

Pada postingan GIF Jane ini terlihat ia sedang berada di sebuah acara penghargaan, terlihat dari flash kamera yang dan red carpet. Ia mengenakan gaun yang memiliki model column dengan bagian kaki kirinya terdapat belahan dari atas lutut hingga kebawah. Lalu berlengan panjang dan memiliki v neck yang membuatnya terlihat hot.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/612/3035853/jackie_guerrido-20uY_large.jpg
5 Potret Gadis Cuaca Jackie Guerrido, Tampilannya Bikin Pria Gak Berkedip
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/612/3026117/sian_welby-09Wz_large.jpg
5 Potret Gadis Cuaca Cantik Sian Welby, Wajah Manisnya Menggemaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/612/3025382/alex_wilson-6tAe_large.jpg
5 Potret Gadis Cuaca Alex Wilson, Perempuan Cantik yang Punya Hobi Unik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/25/612/2975295/5-potret-gadis-cuaca-amber-sherlock-senyum-manisnya-bikin-jatuh-cinta-yHZOC20GFj.jpg
5 Potret Gadis Cuaca Amber Sherlock, Senyum Manisnya Bikin Jatuh Cinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/25/612/2975291/5-potret-gadis-cuaca-megan-healy-fashionista-yang-punya-body-goals-X94yYkBDfE.jpg
5 Potret Gadis Cuaca Megan Healy, Fashionista yang Punya Body Goals
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/612/2974129/5-potret-gadis-cuaca-kelsey-mcewen-senyum-menawan-bikin-jatuh-hati-ERN0Sf0qem.jpg
5 Potret Gadis Cuaca Kelsey McEwen, Senyum Menawan Bikin Jatuh Hati
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement