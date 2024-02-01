Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Adu Gaya Shakilla Astari dengan Wendy Walters, Kakak Shafa Harris yang Jadi Gandengan Reza Arap

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |08:09 WIB
Adu Gaya Shakilla Astari dengan Wendy Walters, Kakak Shafa Harris yang Jadi Gandengan Reza Arap
Wendy Walters dan Shakilla Astari. (Foto: Instagram)
A
A
A

SHAKILLA Astari menjadi perbincangan publik setelah menggandeng Reza Arap di gala premier film Kupu-kupu Kertas. Kebersamaan Kakak Shafa Harris dengan Reza yang tertangkap kamera ini membuat banyak orang berspekulasi keduanya memiliki hubungan serius.

Shakilla sendiri merupakan seorang selebgram yang memiliki 365 ribu pengikut di Instagram. Dia juga merupakan anak kedua dari Faisal Haris dan Sarita Abdul Mukti.

Kabar kedekatan keduanya pun ramai diperbincangkan netizen. Tidak sedikit dari mereka yang membanding-bandingkan sosok Shakilla dengan mantan istri Reza Arap, Wendy Walters.

Nah kali ini MNC Portal akan merangkum adu gaya Shakilla Astari dan Wendy Walters. Berikut rangkumannya dari Instagram @shakillaastari dan @wendywalters.

Jalani pemotretan

Shakilla-Wendy

Sebagai seorang publik figur, Wendy dan Shakilla banyak terlibat pemotretan dengan berbagai tema. Seperti di foto ini Wendy jalani pemotretan dengan menampilkan tema glamor, dia memakai dress berwarna silver yang mencolok. Makeup tebal dan styling rambut yang kece membuat tampilannya menawan.

Sementara itu, Shakila tampil sporty dalam pemotretan yang berbeda. Dia memakai inner dan celana putih dipadukan dengan jaket sport warna biru. Wajahnya nampak memesona dengan makeup bold.

Tampil casual

Shakilla-Wendy

Gaya OOTD keduanya dengan tampilan casual. Wendy memilih memakai crop tanktop putih dipadukan dengan palazzo pants hitam dan sneakers. Sedangkan Shakilla, nampak kece dengan sweatshirt pink dipadukan dengan celana putih, sneakers dan topi hitam.

Mirror selfie

Shakilla-Wendy

Melalui postingannya di Instagram, keduanya kerap memamerkan beberapa gaya foto, salah satunya mirror selfie. Di foto ini Wendy mirror selfie pakai jumpsuit model halter warna hitam dipadukan dengan jaket yang ia pegang. Adapun Shakilla memakai jaket oversized kotak-kotak dipadukan dengan celana putih, shoulder bag, dan heels boots putih.

Halaman:
1 2
      
