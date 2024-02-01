Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Cantik Kirana Velovoice, Anak Andhika Kangen Band

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |20:03 WIB
5 Potret Cantik Kirana Velovoice, Anak Andhika Kangen Band
A
A
A

ANDIKA Mahesa kembali menikah untuk yang kelima kalinya, dia meminang perempuan bernama Ayu Kartika Agustina. Mereka pun menikah di Kabupaten Lampung Selatan, kediaman sang mempelai wanita.

Pria yang dikenal dengan Babang Tamvan itu pun meminang dengan mahar logam mulia 100 gram. Dari sekian banyak perempuan yang sudah dia nikahi, dia baru memiliki anak dari Ade Bunga Nairi. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai anak perempuan bernama Kirana Velovoice.

Kirana Velovoice kini sudah dewasa, dan memperlihatkan kecantikannya. Berikut beberapa potretnya seperti dilansir dari akun Instagramnya.

Pose Gemas

Kirana Velovoice

Kirana tampil menggemaskan dengan baju putih transparan, dengan dalaman hitam. Dia memadukannya dengan celana cokelat. Dipadu dengan makeup simple penampilannya pun tampak menggemaskan.

Pose ala Model

Kirana Velovoice

Kali ini, Kirana bergaya ala model, menggunakan t-shirt putih dengan celana panjang cokelat. Perempuan ini pun memadukannya dengan sepatu sneakers Nike kombinasi putih-biru.

Kebaya Pink

Kirana Velovoice

Di foto ini Kirana nampak anggun menggunakan kebaya pink, dengan kain jarik pink-hitam. Dia bahkan menggunakan sepatu pink untuk memaksimalkan penampilannya itu. Dengan makeup flawless, Kirana pun nampak memamerkan medalinya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/612/3173053/dollar-4kxX_large.jpg
Segini Gaji dan Bayaran Tom Holland sebagai Spider-Man yang Alami Gegar Otak Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/194/3170904/erick-semj_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Elizabeth Tjandra, Istri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang Menawan dan Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/194/3170130/leony-py61_large.jpg
Profil dan Potret Leony V, Mantan Penyanyi Cilik yang Protes Pajak Balik Nama Rumah Warisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/611/3168918/steffi-YiOw_large.jpg
Potret Steffi Zamora Pakai Gaun Putih, Berpose Mesra Bareng Nino Fernandez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168667/sri_mulyani-ZHkw_large.jpg
Potret Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang Kena Reshuffle Prabowo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement