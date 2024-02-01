5 Potret Cantik Kirana Velovoice, Anak Andhika Kangen Band

ANDIKA Mahesa kembali menikah untuk yang kelima kalinya, dia meminang perempuan bernama Ayu Kartika Agustina. Mereka pun menikah di Kabupaten Lampung Selatan, kediaman sang mempelai wanita.

Pria yang dikenal dengan Babang Tamvan itu pun meminang dengan mahar logam mulia 100 gram. Dari sekian banyak perempuan yang sudah dia nikahi, dia baru memiliki anak dari Ade Bunga Nairi. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai anak perempuan bernama Kirana Velovoice.

Kirana Velovoice kini sudah dewasa, dan memperlihatkan kecantikannya. Berikut beberapa potretnya seperti dilansir dari akun Instagramnya.

Pose Gemas

Kirana tampil menggemaskan dengan baju putih transparan, dengan dalaman hitam. Dia memadukannya dengan celana cokelat. Dipadu dengan makeup simple penampilannya pun tampak menggemaskan.

Pose ala Model

Kali ini, Kirana bergaya ala model, menggunakan t-shirt putih dengan celana panjang cokelat. Perempuan ini pun memadukannya dengan sepatu sneakers Nike kombinasi putih-biru.

Kebaya Pink

Di foto ini Kirana nampak anggun menggunakan kebaya pink, dengan kain jarik pink-hitam. Dia bahkan menggunakan sepatu pink untuk memaksimalkan penampilannya itu. Dengan makeup flawless, Kirana pun nampak memamerkan medalinya.