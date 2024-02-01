4 Potret Seksi Wika Salim Nonton Konser Coldplay di Singapura, Netizen: Ketiak Idaman

KONSER Coldplay yang digelar di Singapura memang juga menjadi buruan banyak masyarakat Indonesia bahkan para artis, salah satunya Wika Salim. Konser yang berlangsung di Singapore National Stadium itu berlangsung selama 6 hari, pada 23, 24, 26, 27, 30, dan 31 Januari 2024.

Melalui media sosialnya, pedangdut asal Bogor ini membagikan momen dirinya saat foto di tribun dan siap menyaksikan konser Coldplay. Namun postingan tersebut mencuri perhatian karena penampilan Wika yang sukses bikin netizen gagal fokus.

"Lagi nunggu babang Chris," tulis Wika dalam keterangan fotonya. Berikut penampilannya seperti dilansir dari akun Instagram @wikasalim.

Tampil seksi

Potret Wika Salim saat menonton Coldplay mencuri perhatian publik. Sebab dia tampil seksi memakai busana terbuka. Dalam postingannya itu, Wika memakai crop tanktop warna abu-abu dipadukan dengan boyfriend jeans. Dia pose mengangkat kedua tangannya membentuk love ala Idol Kpop saat duduk di tribun stadion.

Pamer ketiak

Pada foto selanjutnya Wika masih pose membentuk love dengan kedua tangannya. Dia juga nampak senyum sambil menjulurkan lidahnya. Di foto ini Wika seakan memamerkan ketiaknya yang mulus sehingga bikin netizen salfok alias salah fokus.

"Ketek pakai apa kinclong banget," komen Happy Asmara.

"Andelannya, nunjuk ketek," tambah @risna***

"Ketiak idaman," celetuk @muklis***.