HOME WOMEN LIFE

5 Potret Cantik Karina Ranau, Istri Epy Kusnandar

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |19:01 WIB
5 Potret Cantik Karina Ranau, Istri Epy Kusnandar
Karina Ranau Istri Epy Kusnandar. (Foto: Instagram)
A
A
A

KARINA Ranau istri Epy Kusnandar memang setia menemani suaminya untuk berjualan makanan. Pasalnya, Epy Kusnandar sudah tidak lagi menjalani syuting sinetron ataupun film sejak tahun lalu.

Tanpa pemasukan dari dunia hiburan, mereka pun memutuskan untuk berjualan makanan. Warung makan milik Epy dan Karina itu terletak di area kantin apartemen di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Mereka menjual aneka makanan, dari kue basah, pecel madiun, hingga lontong sayur.

Karina Ranau sendiri merupakan model, yang juga merambah dunia tarik suara. Tidak heran jika penampilannya pun kerap mendapat pujian dari netizen, salah satunya ketika dia berpose ala film Dewi.

Pose ala Dewi

Karina Ranau

Karina tampil mengagumkan memakai dress putih, lengkap dengan kain menjuntai yang panjang. Dia terlihat memakai hiasan kepala bunga berwarna-warni, sambil memeluk bunga di tangan kirinya, dia memegang merpati di tangan kanannya.

Tiduran Santai

Karina Ranau

Dalam foto ini , Karina terlihat berbaring di kain putih. Dia nampak menutup matanya dan anggun dengan hiasan kepala bunga. Dengan makeup flawless, Karina terlihat sangat cantik.

Wajah Manja

Karina Ranau

Masih dalam pose tiduran, kali ini dia nampak melirik ke arah kamera. Tatapan manja ke arah kamera semakin memperlihatkan wajah manisnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
