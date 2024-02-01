Tren Makeup 2024, Fokus pada Riasan Mata dan Bibir

TREN makeup 2024 akan fokus pada riasan di area mata dan bibir. Ada dua gaya make up yang bakal ngetren, yaitu gaya Thailand dan Korean Look. Dua tren make up itu dianggap masih cocok digunakan untuk beraktivitas sehari-hari dalam segala kondisi.

Riasan natural dan kesan segar yang ditonjolkan dari Thailand dan Korean Look menjadi alasan tren ini masih akan diminati masyarakat. Apalagi riasan ini sangat cocok digunakan untuk aktivitas sehari-hari.

Lantas, riasan seperti apa yang bakal ngetren pada 2024?

Tren Makeup 2024

1. Graphic Eyeliner

Penggunaan eyeliner tak terbatas pada bagian ujung mata saja. Di tahun 2024, diprediksi akan ada banyak orang yang mempopulerkan bentuk eyeliner geometris dengan lebih berani.Tren makeup ini menghasilkan riasan mata yang lebih berani, dengan sudut-sudut yang lebih terlihat tajam atau mencolok.

2. Red Eyes

Tak hanya penggunaan eyeshadow dan eyeliner yang lebih berani, bagian mata juga bisa diberi warna-warna bold, salah satunya merah.Penggunaan warna merah pada riasan mata, akan membuat tampilan dan tatapan bola mata jadi lebih fresh. Kamu tak perlu khawatir efek yang berlebihan, karena makeup red eyes tetap bisa digunakan pada riasan natural kok. Hanya saja, nantinya tampilan riasan kamu akan lebih berkarakter.

3. Pops of Colors

Selain berfokus pada area bibir dan mata, tren makeup 2024 juga akan banyak menggunakan warna-warna cerah. Di mana kamu bisa mengombinasikan warna-warna tersebut di bagian kelopak mata, eye liner, blush on hingga beberapa titik di wajah.Pops of colors makeup akan membuat kamu jadi lebih kreatif dalam memadupadankan warna. Di sisi lain, tren makeup satu ini akan memberi kesan berani. Kamu bisa pilih warna seperti hijau, orange, electric blue hingga pink.

4. Retro Lips

Makeup dengan retro lips, gaya tampilan tahun 90an ini akan kembali memeriahkan tren makeup 2024. Jika diperhatikan, ini sudah mulai terlihat di akhir tahun 2023, di mana banyak orang yang lebih percaya diri menggunakan riasan bibir dengan warna merah klasik.Warna merah pada bibir bisa memberi kesan berani dan seksi. Selain itu, riasan kamu juga terlihat lebih chic terutama jika diberi sentuhan ombre lips warna cokelat.