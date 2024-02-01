Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ternyata Ini Arti Menyala Abangkuh yang Lagi Viral

Lidia Pratama , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |18:30 WIB
Ternyata Ini Arti Menyala Abangkuh yang Lagi Viral
Ternyata Ini Arti Menyala Abangkuh yang Lagi Viral, (Foto: Twitter @ma*ple*****)
Ternyata Ini Arti Menyala Abangkuh yang Lagi Viral, artikelnya bisa Anda baca di sini. Mengingat frasa ini memang sedang ramai viral seliweran muncul di berbagai platform sosial media seperti TikTok dan Twitter, dan banyak digunakan oleh warganet sebagai ungkapan pujian dalam kolom komentar.

Meski viral, ternyata masih banyak orang yang belum tahu arti sebenarnya dari kalimat populer ini. Jadi, apa sebenarnya arti dari menyala abangkuh? Dihimpun dari berbagai sumber, Kamis (1/2/2024) berikut penjelasannya.

Ternyata, istilah menyala abangkuh merupakan ungkapan yang biasanya digunakan untuk konotasi positif, sebagai metafora bentuk pujian. Frasa ini umumnya digunakan sebagai respons terhadap cuitan, komentar atau perkataan seseorang yang dianggap 'savage', elegan, atau tajam.

(Ternyata Ini Arti Menyala Abangkuh yang Lagi Viral, Foto: X) 

Kata ini sebenarnya sudah lebih dulu digunakan oleh penggemar sepak bola dan futsal. Biasanya digunakan saat memberikan komentar pada postingan teman yang berhubungan dengan futsal atau sepak bola.

