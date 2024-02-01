Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Tips Mencegah Bibir Jadi Gelap, Yuk Kenali Gejalanya

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |18:10 WIB
Tips Mencegah Bibir Jadi Gelap, Yuk Kenali Gejalanya
Mencegah Bibir Gelap. (Foto: Freepik)
A
A
A

BIBIR gelap dan menghitam memang menjadi masalah bagi beberapa orang. Sebelum bibir berubah warna menjadi kehitaman, biasanya kondisi ini ditandai dengan kemerahan di sudut-sudut bibir.

Bahkan tak jarang muncul rasa gatal sekaligus perih jika sudut bibir disentuh atau sedang berbicara. Seiring dengan berjalannya waktu, kemerahan tersebut bisa berubah warna menjadi kehitaman.

Dermatologis asal Malaysia, Dr. Lim Ing Kien mengungkapkan bahwa munculnya kehitaman di sudut bibir disebut dengan cheilitis sudut. Dalam akun TikTok miliknya @dr_ingky, pria yang kerap disapa Dr. Ingky ini menjelaskan cheilitis sudut umumnya disebabkan oleh air liur dan juga iritasi dari berbagai produk seperti lipstik, sunscreen, hingga pasta gigi.

“Ini bukan eksim, tapi cheilitis sudut. Hal ini disebabkan oleh akumulasi dari air liur ataupun bentuk iritasi lainnya seperti lipstik, sunscreen, dan bahkan pasta gigi,” kata Dr. Ingky dalam unggahan tersebut, dikutip MNC Portal Indonesia.

Oleh karenanya, jika Anda menggunakan lipstik dan seketika munculnya rasa kurang nyaman pada bibir, sebaiknya Anda segera menghapusnya. Selain itu, sensasi mint pasta gigi juga kerap kali menimbulkan rasa dingin hingga sedikit panas.

Hal ini khawatirnya dapat melukai dasar kulit di sekitar bibir Anda. Sehingga iritasi yang terjadi semakin parah hingga menimbulkan kulit kering seperti ingin mengelupas di sudut bibir.

