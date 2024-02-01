Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Kenapa Bagian Lipatan Kulit Tak Boleh Diolesi Pelembap?

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |14:08 WIB
Kenapa Bagian Lipatan Kulit Tak Boleh Diolesi Pelembap?
Ilustrasi Pelembap. (Foto: Freepik)
MENGGUNAKAN pelembap memang sangat baik untuk tubuh, bahkan bisa membuat awet muda jika rutin digunakan sejak muda. Meski begitu, ada beberapa bagian yang sebaiknya tidak diolesi pelembap.

Dokter kulit dr Ricky Maharis, Sp.KK lulusan Universitas Udayana memaparkan bagian lipatan tubuh tidak disarankan memakai pelembap. Bagian lipatan tubuh yang tidak dianjurkan basah adalah ketiak, paha, bokong, dan yang paling dilarang adalah area selangkangan.

Ricky menjelaskan, lipatan tubuh sudah memiliki tingkat kelembapan yang tinggi sehingga tidak perlu menambahkan pelembap. Menambahkan pelembap pada area tersebut justru menimbulkan gangguan kesehatan.

"Menggunakan pelembap pada bagian lipatan tubuh tidak disarankan karena area tersebut seperti ketiak, selangkangan, selangkangan sudah memiliki lebih banyak sel lemak dan tidak boleh terlalu lembab. Jika terlalu lembab akan tumbuh jamur dan bakteri disana, menyebabkan infeksi," jelas Ricky seperti dilansir dari Antara.

Cara mengaplikasikan pelembab yang baik adalah setelah Anda baru mandi, saat kulit tidak terlalu kering, sehingga pelembab lebih mudah menyerap. Penting untuk memilih pelembab yang tepat untuk Anda jenis kulit dan perhatikan kandungannya.

