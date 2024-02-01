5 Tips Perawatan setelah Treatment Hair Botox

SEIRING kemajuan industri kecantikan, kini yang namanya treatment botox bukan hanya diperuntukkan untuk wajah tapi bisa juga untuk rambut. Ya, sebagian orang memilih untuk menjalani hair botox sebagai perawatan menjaga kesehatan rambut secara menyeluruh. ‘

Pasalnya dengan hair botox inilah, sebagai salah satu solusi untuk memperbaiki rambut yang rusak, meningkatkan kelembapan rambut sehingga tak akan kaku dan kering, hingga membuat rambut jadi sehat dan berkilau.

Nah jika sudah dirawat dengan hair botox, tentunya harus paham perawatan after treatment agar memastikan hasil luar biasa dari hair botox yang harganya tak murah ini tetap terjaga dengan baik.

Lantas apa saja hal-hal penting yang boleh dilakukan setelah perawatan hair botox? Mengutip Times of India, Kamis (1/2/2024) berikut uraian lima tipsnya.

1. Wajib pakai sampo bebas sulfat: Pilihlah sampo bebas sulfat untuk keramas, rambut supaya rambut tetap lembut tanpa menghilangkan mengikis nutrisi yang diberikan dari hair botox.

2. Masker pelembap rambut: Nutrisi dan rawat rambut dengan rutin memakai masker pelembap. Cukup yang varian normal kok, alias tidak perlu masker rambut khusus. Ini tujannya untuk mengembalikan kelembapan yang hilang dan menjaganya tetap terlihat indah dan terhidrasi.