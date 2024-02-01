Jangan Takut Mabuk Laut, Ikuti 5 Langkah Ini Sebelum Naik Kapal Pesiar

SAAT berlibur dengan kapal pesiar kemungkinan mabuk laut selalu ada. Membuat orang enggan berlayar meskipun sudah menjadi mitos umum semua orang mungkin menderita.

Ukuran kapal pesiar yang besar saat ini, seringkali Anda tidak merasakan efek berada di laut. Walaupun tentu ada beberapa orang yang masih rentan.

Jika Anda mudah mabuk laut atau mabuk perjalanan, sebaiknya Anda tiba di kapal dengan membawa beberapa tablet atau gelang penekan.

Anda juga bisa menemukan barang-barang penting ini di kapal, tetapi mungkin harganya akan naik jika persedian terbatas.

Terdapat beberapa cara untuk mempersiapkan diri sebelum Anda menginjakkan kaki di kapal pesiar. Mengutip laman Mirror berikut tips utama menghindari mabuk laut di kapal pesaiar.

1. Pilih kapal pesiar Eropa

Menurut para ahli, Anda harus melihat rute pelayaran sebelum mengeluarkan uang.

"Anda sebaiknya menghindari rencana perjalanan kapal pesiar yang melewati penyeberangan Atlantik Utara, serta Karibia selama musim badai, yaitu antara Juni dan November,” jelas mereka.

(Foto: Instagram/@sensationalcruises)

“Peluang terbaik untuk perairan yang lebih tenang adalah kapal pesiar Eropa. Melakukan perjalanan melalui Laut Mediterania, Teluk Meksiko atau kapal pesiar Karibia yang berangkat dari San Juan atau Puerto Rico, di luar musim badai.”

2. Memilih kabin yang tepat

Kabin di tengah kapal yang berada di dek serendah mungkin adalah tempat paling tidak merasakan ombak. Selain itu, pilihlah kabin dengan balkon di saat Anda mungkin membutuhkan udara segar.

BACA JUGA: Jangan Pernah Ucapkan Kata Ini saat Berlayar di Kapal Pesiar

3. Usia kapal menentukan stabilitas

Tim menyarankan jika informasinya tersedia, lihatlah usia kapal Anda sebelum memesan kapal pesiar. Hal ini mungkin berdampak pada rasa mabuk laut yang Anda rasakan saat berlayar.

Kapal-kapal baru akan dibuat dengan metode stabilisasi yang lebih baik, mengurangi tingkat gerakan yang dirasakan penumpang.