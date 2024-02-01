Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Jangan Takut Mabuk Laut, Ikuti 5 Langkah Ini Sebelum Naik Kapal Pesiar

Khansa Azzyati Qisthina , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |08:55 WIB
Jangan Takut Mabuk Laut, Ikuti 5 Langkah Ini Sebelum Naik Kapal Pesiar
Kapal Pesiar (Foto: Instagram/@camjaa_)
A
A
A

SAAT berlibur dengan kapal pesiar kemungkinan mabuk laut selalu ada. Membuat orang enggan berlayar meskipun sudah menjadi mitos umum semua orang mungkin menderita.

Ukuran kapal pesiar yang besar saat ini, seringkali Anda tidak merasakan efek berada di laut. Walaupun tentu ada beberapa orang yang masih rentan.

Jika Anda mudah mabuk laut atau mabuk perjalanan, sebaiknya Anda tiba di kapal dengan membawa beberapa tablet atau gelang penekan.

Anda juga bisa menemukan barang-barang penting ini di kapal, tetapi mungkin harganya akan naik jika persedian terbatas.

Terdapat beberapa cara untuk mempersiapkan diri sebelum Anda menginjakkan kaki di kapal pesiar. Mengutip laman Mirror berikut tips utama menghindari mabuk laut di kapal pesaiar.

1. Pilih kapal pesiar Eropa

Menurut para ahli, Anda harus melihat rute pelayaran sebelum mengeluarkan uang.

"Anda sebaiknya menghindari rencana perjalanan kapal pesiar yang melewati penyeberangan Atlantik Utara, serta Karibia selama musim badai, yaitu antara Juni dan November,” jelas mereka.

Kapal Pesiar

(Foto: Instagram/@sensationalcruises)

“Peluang terbaik untuk perairan yang lebih tenang adalah kapal pesiar Eropa. Melakukan perjalanan melalui Laut Mediterania, Teluk Meksiko atau kapal pesiar Karibia yang berangkat dari San Juan atau Puerto Rico, di luar musim badai.”

2. Memilih kabin yang tepat

Kabin di tengah kapal yang berada di dek serendah mungkin adalah tempat paling tidak merasakan ombak. Selain itu, pilihlah kabin dengan balkon di saat Anda mungkin membutuhkan udara segar.

3. Usia kapal menentukan stabilitas

Tim menyarankan jika informasinya tersedia, lihatlah usia kapal Anda sebelum memesan kapal pesiar. Hal ini mungkin berdampak pada rasa mabuk laut yang Anda rasakan saat berlayar.

Kapal-kapal baru akan dibuat dengan metode stabilisasi yang lebih baik, mengurangi tingkat gerakan yang dirasakan penumpang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/25/3176455/ji_chang_wook-euJc_large.jpg
Ji Chang Wook Asyik Liburan di Bali, Bikin Fans Auto Ingin Nyusul!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/612/3168417/kerja-TVbm_large.jpg
5 Cara Mengatasi Post-Holiday Blues, Semangat Kerja Anti Mager Usai Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/629/3167643/anak-KioS_large.jpg
Long Weekend, Waktunya Bonding Bareng Anak Moms!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/483/3166536/hujan-UG8Z_large.jpg
Weekend Aman! Tips Sehat Liburan Saat Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/301/3077549/tips_menyenangkan_makan_di_luar_bersama_anak_saat_liburan-JplR_large.jpg
Tips Menyenangkan Makan di Luar Bersama Anak saat Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/549/3042021/ilustrasi-xPqr_large.jpg
5 Trik Jitu Pelesiran ke Destinasi Impian dengan Budget Pas-pasan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement