Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Wanita Vegan Berisiko 5 Kali Lipat Alami Preeklampsia saat Hamil, Ini Faktanya

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |21:01 WIB
Wanita Vegan Berisiko 5 Kali Lipat Alami Preeklampsia saat Hamil, Ini Faktanya
Wanita vegan berisiko lebih besar alami preeklampsia saat hamil. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

VEGAN merupakan gaya hidup yang membiasakan diri untuk tidak mengkonsumsi makanan berbahan hewani seperti daging, ikan, dan ayam. Gaya hidup vegan pun sempat menjadi sorotan dan diikuti oleh banyak masyarakat di seluruh dunia.

Menjadi vegan dapat membuat tubuh lebih sehat dan terhindar dari kanker. Tak cuma itu, kondisi kulit ketika konsisten menjadi vegan juga bisa berubah drastis menjadi sehat dan lebih bercahaya.

Meski begitu, ternyata menjadi vegan saat hamil sangat tidak disarankan. Sebab hal ini dapat meningkatkan risiko komplikasi pada sang ibu dan anak.

Melansir dari Daily Mail, Kamis (1/2/2024), Para ilmuwan dari Universitas Kopenhagen menganalisis data lebih dari 66.000 calon ibu yang pada minggu ke-25 ditanyakan terkait pola makan dan asupan suplemen mereka selama sebulan sebelumnya.

Ibu Hamil

Dari observasi tersebut, ditemukan bahwa ibu yang vegan memiliki berat bayi saat lahir rata-rata 240 gram dan angka ini lebih rendah dibandingkan ibu hamil yang tidak menjadi vegan. Bahkan ibu hamil yang vegan kemungkinan memiliki waktu kehamilan 5-6 hari lebih lama dibandingkan ibu hamil pada umumnya.

Oleh karena itu, risiko ibu hamil terkena preeklampsia juga bisa meningkat hingga lima kali lipat lebih tinggi pada ibu yang vegan. Preeklampsia merupakan suatu kondisi ketika ibu hamil mengalami komplikasi yang ditandai dengan tekanan darah yang tinggi. Kondisi ini juga ternyata pernah dialami pesohor dunia seperti Kim Kardashian dan Beyonce yang sama-sama menderita preeklampsia selama kehamilan mereka.

Preeklamsia ini memang kerap kali terjadi pada ibu hamil dengan usia kandungan 20 minggu ke atas. Khawatirnya ibu hamil yang terkena preeklampsia dapat memicu penyakit jantung di kemudian hari. Maka dari itu sebaiknya ibu hamil tidak menerapkan gaya hidup vegan di masa kehamilannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement