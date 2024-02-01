8 Makanan dan Minuman Ini Tidak Boleh Dikonsumsi Bersama Durian, Apa Sajakah Itu?

Makanan dan minuman yang tidak boleh dikonsumsi bersama dengan durian. (Ilustrasi: Freepik.com)

MASYARAKAT Indonesia pasti sudah tidak asing dengan durian. Buah yang satu ini cukup digemari karena memiliki rasa dan aroma yang khas dibandingkan buah lainnya. Buah ini juga terkenal dengan cita rasanya yang legit, manis dan sedikit pahit.

Namun, mengonsumsi durian ternyata tidak bisa sembarangan. Salah satunya, dengan tidak mengonsumsinya bersamaan dengan beberapa jenis makanan dan minuman tertentu. Hal ini karena makanan dan minuman tersebut memiliki kandungan yang sama dengan durian.

Lantas, makanan dan minuman apa saja itu? Berikut diantaranya, dilansir dari berbagai sumber, Kamis (1/2/2024).

1. Daging sapi dan kambing

Setelah makan durian, biasanya akan timbul efek hangat atau panas. Begitu pun daging sapi dan daging kambing. Nah, jika keduanya dikonsumsi dalam waktu yang berdekatan, maka akan meningkatkan risiko terjadinya inflamasi atau peradangan pada tubuh.

Menjadi berbahaya juga memakan daging-dagingan ini berdekatan dengan durian ketika Anda punya gangguan pencernaan pada lambung, darah tinggi, ataupun kolesterol.

2. Alkohol

Alkohol tidak boleh diminum setelah atau bersamaan dengan mengkonsumsi durian. Pasalnya, keduanya mengandung karbohidrat tinggi, sehingga bisa menyebabkan kembung atau gangguan pencernaan. Selain itu, sulfur dalam durian dapat menurunkan enzim yang berfungsi memecah alkohol sampai 70 persen.

Di Thailand, seseorang bahkan dilaporkan mengalami pecah pembuluh darah setelah mengonsumsi alkohol dan durian secara bersamaan.

3. Soda

Durian dan soda mengandung gas yang akan mengganggu sistem pencernaan jika dikonsumsi bersamaan atau dalam jeda waktu yang singkat. Bukan tidak mungkin seseorang yang mengonsumsinya akan mengalami kembung hingga mual.

Selain itu, minuman soda dan durian juga meningkatkan tekanan darah dalam tubuh. Imbasnya, risiko penyakit jantung akan mengintai.

4. Kopi

Kopi merupakan salah satu minuman yang tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan durian. Kopi memiliki tingkat kafein tinggi sehingga mampu meningkatkan detak jantung.

Selain itu, kopi juga bisa mengakibatkan suhu tubuh menjadi panas. Efek yang sama juga dimiliki oleh durian, sehingga mengonsumsi makanan dan minuman ini secara bersamaan tidak baik bagi kesehatan tubuh. Terutama untuk pengidap penyakit jantung.