Nicky Astria Tetap Bugar di Usia 56 Tahun, Ini Rahasianya!

NICKY Astria adalah salah seorang penyanyi rock legendaris yang masih eksis hingga sekarang. Suaranya yang spektakuler tentu menjadi modal utama dirinya masih dikenal publik.

Selain suara, Nicky Astria dikagumi banyak orang karena masih tetap bugar di usia 56 tahun. Lantas, apa sih rahasia Nicky Astria tetap bugar?

Nicky Astria mengatakan bahwa kunci sehat dirinya adalah menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Olahraga itu juga yang membuat produksi suaranya masih spektakuler.

"Olahraga sudah menjadi lifestyle bagi saya dan kebiasaan ini sudah dari dulu dibentuk," kata Nicky Astria pada awak media saat ditemui di kawasan Tangerang Selatan, Kamis (1/4/2024).

Dia melanjutkan, karena rumahnya tak jauh dari kawasan Gelora Bung Karno (GBK) itu memberinya kemudahan agar tetap rutin berolahraga. Terlebih, sang suami juga ikut olahraga.

"Rumah kan dekat sama GBK, itu bikin saya jadi rajin jogging. Alhamdulillahnya suami juga suka olahraga, jadi kami suka olahraga bareng," tuturnya.

Selain jogging di GBK, Nicky juga mengaku melakukan olahraga zumba dan nge-gym.

"Ya, intinya olahraga yang ada musiknya itu saya suka. Musik kayak nge-boost semangat buat terus gerak," katanya.

Karena sudah membiasakan sejak dulu rajin olahraga, dia pun mengaku itu berdampak baik pada kualitas suaranya. Nicky mengaku dia gak begitu kesulitan mempertahankan suara rock-nya itu.