HOME WOMEN HEALTH

Bingung Pilih Sabun Cuci Muka Berdasarkan Jenis Kulit? Berikut Panduannya

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |23:00 WIB
Bingung Pilih Sabun Cuci Muka Berdasarkan Jenis Kulit? Berikut Panduannya
Bingung pilih sabun cuci muka sesuai jenis kulit? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MENJAGA kesehatan kulit sangat penting untuk dilakukan, salah satunya dengan rajin membersihkan wajah. Tentuntya diperlukan pembersih wajah yang tepat untuk menjaga kesehatan kulit.

Seperti diketahui, terdapat berbagai macam jenis kulit wajah. Semua keadaan kulit tersebut tidak dapat diatasi dengan satu sabun cuci muka yang sama.

Kulit kering tentu butuh sabun cuci muka yang melembabkan. Sementara kulit berminyak pasti butuh sabun cuci muka dengan kandungan penangkal minyak di wajah. Jika menggunakan kandungan yang salah, maka nantinya akan kulit wajah malah akan rusak. Itulah mengapa memilih sabun cuci muka yang tepat sangat penting.

Mengutip dari Times of India, Kamis (1/2/2024) berikut panduan sederhana untuk membantu Anda menemukan pembersih wajah terbaik untuk jenis kulit Anda.

1. Kulit normal

Cuci muka

Untuk kulit normal, pembersih wajah yang lembut dan menghidrasi sangat cook. Carilah produk dengan bahan-bahan seimbang yang membersihkan tanpa menghilangkan minyak alami.

2. Kulit berminyak

Individu dengan kulit berminyak mendapat manfaat dari pembersih bebas minyak, berbusa, atau berbahan dasar gel. Bahan-bahan seperti asam salisilat atau benzoil peroksida membantu mengontrol minyak berlebih dan mencegah timbulnya jerawat.

3. Kulit kering

Kulit kering membutuhkan pembersih wajah yang menghidrasi dan menutrisi untuk mencegah hilangnya kelembaban lebih lanjut. Carilah pembersih yang mengandung bahan-bahan seperti asam hialuronat, gliserin, atau ceramide.

4. Kulit kombinasi

Kulit kombinasi memerlukan pendekatan yang seimbang. Gunakan pembersih lembut yang tidak membuat kulit terlalu kering atau melembabkan secara berlebihan. Pembersih berbahan dasar gel dengan tambahan hidrasi bekerja dengan baik.

