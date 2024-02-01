7 Negara Paling Ramah bagi Traveler Muslim, Cocok buat Liburan Keluarga

TREN wisata halal semakin merajalela seiring dengan pertumbuhan jumlah penganut muslim di seluruh dunia. Fenomena ini tidak hanya menciptakan kebutuhan baru, namun juga mengubah peta pariwisata global.

Banyak negara kini membuka tangan mereka untuk menjadi destinasi ramah wisatawan muslim dengan membuka diri terhadap konsep wisata halal.

Negara-negara ini bukan hanya menyediakan fasilitas yang fasilitas ibadah, tetapi juga menawarkan pengalaman wisata yang berkesan untuk traveler muslim.

Dengan keramahan yang luar biasa, makanan halal dan fasilitas ibadah yang mudah dijangkau. Mengutip dari CN Traveller, berikut tujuh negara paling ramah di dunia bagi traveler muslim.

1. Indonesia

Negara ini menduduki peringkat teratas dalam Global Muslim Travel Index 2023, menawarkan keragaman situs dan pengalaman yang unik. Dari berbelanja mewah di Jakarta, liburan di pantai Bali, hingga taman margasatwa di Kalimantan negara ini super komplet.

(Foto: Okezone.com)

Selain itu, terdapat atraksi budaya Islam seperti situs sejarah di Sumatera Barat dan Masjid Muhammad Cheng Hoo di Surabaya yang memadukan pengaruh Tionghoa.

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, Indonesia juga menyediakan ruang salat di mal dan berbagai masjid tersebar di beberapa wilayah.

Kuliner khasnya, mulai dari gulai Padang hingga daging panggang Lombok, juga memikat dengan harga yang terjangkau, menjadikan pengalaman berwisata di Indonesia sangat memikat. Makanan halal di Indonesia juga banyak dijumpai di berbagai tempat.

2. Malaysia

Sebagai salah satu negara pertama yang melayani pasar pariwisata muslim, Malaysia secara konsisten berfokus pada peningkatan fasilitas dan layanan bagi keluarga muslim.

Alquran dan sajadah sudah tersedia di kamar-kamar hotel dan sebagian besar restoran sudah bersertifikat halal sebagai standar.

Malaysia telah menduduki peringkat teratas GMTI sejak tahun 2015. Mal-mal mewah dan food court yang luas di Kuala Lumpur merupakan tempat yang tepat untuk memulai perjalanan, terutama jika skydeck Petronas Towers ada dalam daftar Anda.

3. Jepang

Meskipun memiliki populasi muslim yang kecil, Jepang menempati peringkat keenam dalam Global Muslim Travel Index 2023, menunjukkan komitmen seriusnya dalam melayani wisatawan muslim.

Beberapa wilayah seperti kota Tokyo, Osaka, dan Kyoto memiliki ruang salat dan restoran bersertifikat halal, serta tur yang ramah muslim.

(Foto: Instagram/@visitmyjapan)

Meskipun Jepang memiliki sedikit masjid, budaya tradisional seperti fokus pada makanan laut, aturan berpakaian yang kuat, dan keberlanjutan sesuai dengan preferensi wisatawan Muslim.

4. Arab Saudi

Negara ini menjadi destinasi utama bagi wisatawan muslim, terutama yang mencari pengalaman religius di pusat agama Islam.

Di kota suci Makkah dan Madinah, para pelancong dapat mengunjungi Kabah, Masjidil Haram, dan Masjid Nabawi untuk beribadah.

Sejak tahun 2019, Arab Saudi juga membuka pintu bagi pariwisata dengan mengeksplorasi benteng gurun Hegra di Al Ula, keajaiban alam di sekitar Taif dan Abha, serta Gurun Rub Al Kha'ali yang penuh mitos.