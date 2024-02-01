14 Saus Terpedas di Dunia Bikin Mulut Serasa Terbakar, Berani Coba?

TIDAK sedikit orang menyepelekan makanan pedas. Namun, seberapa jauh Anda benar-benar mampu melampaui batas pedasnya suatu makanan?

Ya, pemeringkatan kepedasan menggunakan skala Scoville. Digunakan kromatografi cair kinerja tinggi untuk mengukur secara objektif tingkat kepedasan pada cabai terpedas di dunia.

Melansir How Stuff Works, sebagai perbandingan cabai jalapeño segar hampir tidak mencapai 10.000 Scoville Heat Unit (SHU) atau satuan pengukur pedasnya makanan. Berikut 14 saus terpedas di dunia yang dimaksud.

1. Pure Evil (13 juta SHU)

Masih diperdebatkan apakah Anda bahkan dapat mengkategorikan tetes capsaicin murni Pure Evil sebagai saus pedas.

Dikarenakan ini adalah bahan tambahan makanan yang bening, tidak berasa, dan memiliki peringatan kesehatan yang parah. Angka kepedasan Pure Evil mencapai angka 13 juta.

(Foto: ninelife.id)

2. Mad Dog 357, No. 9 Plutonium (9 juta SHU)

Salah satu ekstrak cabai yang paling menyakitkan di pasaran berada di urutan kedua: Mad Dog 357, No. 9 Plutonium. Formula kejam dari Ashley Food Company, Inc., meledakkan skala Scoville sebesar 9 juta SHU.

3. Source Hot Sauce (7,1 juta SHU)

Ekstrak cabai dari Original Juan ini memiliki kepedasan yang hebat sekitar 7,1 juta SHU. Label ‘extreme caution’ dan ‘only available to customer 18 and older’ sudah cukup menjadi peringatan untuk tidak menganggap enteng saus pedas ketiga ini.

4. The End Hot Sauce (6 juta SHU)

The End Hot Sauce dari Pepper Palace adalah salah satu saus pedas asli pertama dalam daftar ini yang dapat Anda konsumsi langsung. Bahkan, konsumen yang paling berani pun mengklaim bahwa setetes di lidah akan terasa terbakar dan mata berkaca-kaca.

(Foto: X/@DamonAmendo)

5. Bumblef**ked Hot Sauce (6 juta SHU)

Bumblefoot's Bumblef**ked Hot Sauce bisa dibilang merupakan pilihan pertama dalam daftar saus pedas terpedas di dunia yang menambah cita rasa ke dalam neraka. Meskipun, sebagian besar orang akan kesulitan menghadapi sengatan pedas sebesar 6 juta SHU.

6. Get Bitten Black Mamba (6,6 juta SHU)

Cajohns Fiery Foods adalah nama yang tepat untuk campuran mematikan cokelat habaneros, cuka, dan ekstrak lada 6 juta SHU.

Lada cokelat memberikan Get Bitten Black Mamba 6 dengan profil warna yang kaya dan gelap yang sama sekali tidak manis. Saus pedas ini memiliki gigitan yang serius.

(Foto: Hot Sauce)

7. Meet Your Maker Hot Sauce (5 juta SHU)

"Saus kematian" Meet Your Maker dari Sauceworks Co. hadir dalam peti mati kayu mini dan segel lilin berwarna merah darah. Jika branding saus yang sangat pedas ini belum membuat Anda takut, 5 juta SHU kemungkinan besar akan membuat Anda berlarian ke bukit (atau setidaknya segelas susu).

8. Mad Dog 357 Pepper Extract (5 juta SHU)

Di posisi ketujuh ada ciptaan Mad Dog lainnya yang telah menggonggong keras dan menggigit lidah selama lebih dari 25 tahun. Tingkat kepedasan sekitar 5 juta SHU, bahan tambahan makanan cabai ini tetap menjadi salah satu saus pedas terpanas di dunia setelah hampir tiga dekade.