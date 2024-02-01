7 Tips Bisa Makan Sehat dan Enak tapi Tetap On Budget

BAGI banyak orang awam, makan makanan sehat identik dengan mahal. Ya, mengonsumsi makanan sehat sebagai penerapan gaya hidup sehat dan seimbang, bagi sebagian orang masih identik dengan kemewahan.

Roti, minuman hingga makanan ringan yang paling sehat hingga minuman memiliki harga yang cukup mahal. Namun tahukah Anda, sebetulnya makan makanan sehat tidak melulu pasti mahal loh!

Jika Anda termasuk yang pas-pasan, tetap bisa kok menerapkan gaya hidup makan makanan sehat. Asal tahu trik yang tepat, apa saja? Dilansir dari NDTV Food, Kamis (1/2/2024) berikut tujuh tips makan makanan sehat tapi tetap on budget.

1. Bikin plan: Dengan merencanakan terlebih dahulu apa yang ingin dimakan nanti, ini bisa membuat kita menghindari keinginan untuk memesan atau jajan makanan dari luar. Awalnya memang sulit, tapi dengan melakukan ini, secara alami hasrat untuk jajan banyak makanan dari luar.

2. Konsisten dengan daftar belanjaan: Saat belanja di supermarket atau pasar memang lorong-lorong toko sering bikin kita tergoda dan ingin langsung memasukkannya kedalam kantong belanja. Tapi ingat, dengan anggaran terbatas, maka harus bisa menahan hasrat tersebut dan konsisten dengan daftar belanjaan yang benar-benar dibutuhkan saja.