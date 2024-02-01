Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

7 Tips Bisa Makan Sehat dan Enak tapi Tetap On Budget

Reyhans Wilyan Arivanza , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |16:30 WIB
7 Tips Bisa Makan Sehat dan Enak tapi Tetap On Budget
Tips makan makanan sehat, (Foto: Jcomp/Freepik)
A
A
A

BAGI banyak orang awam, makan makanan sehat identik dengan mahal. Ya, mengonsumsi makanan sehat sebagai penerapan gaya hidup sehat dan seimbang, bagi sebagian orang masih identik dengan kemewahan.

Roti, minuman hingga makanan ringan yang paling sehat hingga minuman memiliki harga yang cukup mahal. Namun tahukah Anda, sebetulnya makan makanan sehat tidak melulu pasti mahal loh!

Jika Anda termasuk yang pas-pasan, tetap bisa kok menerapkan gaya hidup makan makanan sehat. Asal tahu trik yang tepat, apa saja? Dilansir dari NDTV Food, Kamis (1/2/2024) berikut tujuh tips makan makanan sehat tapi tetap on budget.

 BACA JUGA:

1. Bikin plan: Dengan merencanakan terlebih dahulu apa yang ingin dimakan nanti, ini bisa membuat kita menghindari keinginan untuk memesan atau jajan makanan dari luar. Awalnya memang sulit, tapi dengan melakukan ini, secara alami hasrat untuk jajan banyak makanan dari luar.

2. Konsisten dengan daftar belanjaan: Saat belanja di supermarket atau pasar memang lorong-lorong toko sering bikin kita tergoda dan ingin langsung memasukkannya kedalam kantong belanja. Tapi ingat, dengan anggaran terbatas, maka harus bisa menahan hasrat tersebut dan konsisten dengan daftar belanjaan yang benar-benar dibutuhkan saja.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/298/3182293/otak-Y7yt_large.jpg
5 Makanan yang Bikin Ingatan Tajam dan Memori Kuat, Biar Enggak Gampang Pikun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/482/3167455/demam-m6Kt_large.jpg
5 Makanan yang Cocok Dikonsumsi Orang Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/298/3166499/otak-UYGu_large.jpg
6 Jenis Ikan yang Bisa Bantu Tingkatkan IQ Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/298/3165676/makanan-yDSW_large.jpg
5 Makanan Kaya Gizi Cegah Stunting Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/298/3165157/anak-LxPc_large.jpg
Manfaat Protein untuk Anak, Kunci Tumbuh Kembang si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/298/3158903/alpukat-L2fG_large.jpg
Super Food yang Bisa Bikin Kamu Lebih Sehat, Bertenaga dan Tidak Lapar Lagi!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement