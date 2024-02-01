Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Calvin Klein Gandeng Idris Elba untuk Koleksi Pakaian Pria Musim Semi 2024

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |13:17 WIB
Calvin Klein Gandeng Idris Elba untuk Koleksi Pakaian Pria Musim Semi 2024
Idris Elba dengan Calvin Klein. (Foto: Instagram)
A
A
A

JENAMA fashion Calvin Klein meluncurkan kampanye pakaian pria terbarunya untuk musim semi 2024. Mereka pun menggandeng aktor berusia 51 tahun Idris Elba.

Dalam sebuah postingan, Elba membagikan foto hitam putih di In Style. Sang bintang tampak seksi dalam foto hitam-putih yang diambil oleh fotografer selebriti Mert Alas mengenakan pakaian Calvin Klein dari ujung kepala hingga ujung kaki, termasuk jas hujan klasik, kemeja Seersucker ritsleting penuh, dan bomber satin.

Idris Elba

Dalam salah satu foto, Elba berpose dengan tangan di belakang punggung sambil mengenakan kemeja berkancing hitam yang dilapisi kaus putih dan dipadukan dengan celana serasi.

Gambar kedua menampilkan bintang film Fast & Furious: Hobbs & Shaw ini duduk di kursi kayu, dengan jalan berbatu sambil mengenakan jaket, celana panjang serasi, dan celana panjang serasi.

Pemotretan tersebut merupakan kampanye pertama Elba untuk brand ternama tersebut yang terkenal dengan foto-foto seksinya yang menghebohkan internet. Beberapa selebriti yang tampil seksi yakni Michael B. Jordan, Kendall Jenner, Aaron Taylor-Johnson dan video viral JAW.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/194/2868755/tampilan-son-heung-min-cuma-pakai-celana-dalam-calvin-klein-buat-netizen-heboh-6C6qKLU7JC.jpg
Tampilan Son Heung Min Cuma Pakai Celana Dalam Calvin Klein Buat Netizen Heboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/02/07/194/1611369/sambut-creative-director-baru-calvin-klein-ganti-logo-msos3PQb4m.jpg
Sambut Creative Director Baru, Calvin Klein Ganti Logo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement