Calvin Klein Gandeng Idris Elba untuk Koleksi Pakaian Pria Musim Semi 2024

JENAMA fashion Calvin Klein meluncurkan kampanye pakaian pria terbarunya untuk musim semi 2024. Mereka pun menggandeng aktor berusia 51 tahun Idris Elba.

Dalam sebuah postingan, Elba membagikan foto hitam putih di In Style. Sang bintang tampak seksi dalam foto hitam-putih yang diambil oleh fotografer selebriti Mert Alas mengenakan pakaian Calvin Klein dari ujung kepala hingga ujung kaki, termasuk jas hujan klasik, kemeja Seersucker ritsleting penuh, dan bomber satin.

Dalam salah satu foto, Elba berpose dengan tangan di belakang punggung sambil mengenakan kemeja berkancing hitam yang dilapisi kaus putih dan dipadukan dengan celana serasi.

Gambar kedua menampilkan bintang film Fast & Furious: Hobbs & Shaw ini duduk di kursi kayu, dengan jalan berbatu sambil mengenakan jaket, celana panjang serasi, dan celana panjang serasi.

Pemotretan tersebut merupakan kampanye pertama Elba untuk brand ternama tersebut yang terkenal dengan foto-foto seksinya yang menghebohkan internet. Beberapa selebriti yang tampil seksi yakni Michael B. Jordan, Kendall Jenner, Aaron Taylor-Johnson dan video viral JAW.