MFWS x BPP HIPMI Banom Womenpreneur Ajak Pengusaha Perempuan Go Global

KOLABORASI menjadi kata kunci penting di jaman sekarang. Begitu juga di dunia bisnis termasuk bisnis fashion, kolaborasi tak bisa dipungkiri bisa membantu membuat jenama fashion semakin besar namanya bahkan dapat go global atau mendunia.

Hal itu yang coba dilakukan PT Kreasi Mode International melalui Modest Fashion & Womenpreneur Summit (MFWS) yang berkolaborasi dengan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Badan Otonom (BPP HIPMI Banom) Womenpreneur.

Menurut Ketua BPP HIPMI Banom Womenpreneur Melissa A. Hamid, sudah sepatutnya pengusaha perempuan saling berkolaborasi satu sama lain sambil membangun network.

"Your network is your net worth, and it's really true. Kita jangan pilih-pilih teman, jangan pilih-pilih network, karena kita enggak akan tahu bisa dapat rezeki dari mana," kata Melissa.

Pentingnya kolaborasi juga disampaikan Endah Kuswiyoto selaku Ketua Umum Ikatan Istri Karyawan Pegadaian bukan hal yang mustahil lagi jika jenama Indonesia mau mendunia, karena dengan kolaborasi hal itu bisa tercapai.