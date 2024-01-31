Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Cantik Sarah Keihl yang Nikahi Bule Jerman

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |19:02 WIB
5 Potret Cantik Sarah Keihl yang Nikahi Bule Jerman
Sarah Keihl. (Foto: Instagram)
SARAH Keihl baru saja menikah dengan seorang pria bernama Killian Potter. Pria bule asal Jerman tersebut akhirnya menikahi Sarah setelah mereka menjalin hubungan pada Desember 2023.

Tapi, mantan kekasih Sarah Keihl, Mahdy Reza, mendadak muncul dan mengungkap hubungannya dengan selebgram tersebut. Dia mengaku Sarah pernah menjadikannya selingkuhan. Mahdy menyebut Sarah sengaja tidak mempublikasikan hubungannya dengan Killian, dan baru diungkapkan pada akhir tahun kemarin.

Bahkan, Sarah pun sengaja membuat drama dirinya baru bertemu Kilian di Bali dan langsung dilamar di helikopter, padahal hubungan asmara mereka sudah berlangsung sejak lama. Terlepas dari drama tersebut, penampilan Sarah Kiehl memang kerap menarik perhatian, berikut penampilannya seperti dilansir dari akun Instagram miliknya.

Dress Merah

Sarah Keihl

Sarah tampil sensual dengan dress merah panjang belahan paha tinggi. Dress model off shoulder itu pun tampak sempuran membalut tubuhnya, ditambah dengan sepatu putih sparkling semakin membuatnya semakin memesona.

Topi Hitam

Sarah Keihl

Perempuan cantik ini nampak tengah berada di tempat minuman beralkohol. Kali ini dia menggunakan mini dress hitam, dengan aksesn tali di depannya. Menyempurnakan penampilannya, dia menggunakan bucket hat hitam, dipadu dengan tas pink memberikan sentuhan feminin.

Foto di Sofa

Sarah Keihl

Kali ini, Sarah tampil seksi di atas sofa dengan baju tidurnya. Menggunakan piayama biru, dia sengaja membuka kancing bawahnya sehingga menyisakan satu kancing saja, akibatnya perut ratanya pun nampak terlihat. Dengan rambut messy ala baru bangun tidur, penampilannya memang menggoda.

