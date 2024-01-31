Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tips Menyimpan Sprei yang Baik dan Benar, Simpan dalam Keadaan Kering

Andre Purwanto , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |18:48 WIB
Tips Menyimpan Sprei yang Baik dan Benar, Simpan dalam Keadaan Kering
Tips menyimpan sprei, (Foto: AladinMall)
A
A
A

ANDA perlu tahu tips menyimpan sprei yang baik dan benar. Jangan sampai sprei yang kamu simpan justru apek dan ditumbuhi jamur.

Sprei yang lembut, wangi dan bersih tentu membuat tidur lebih nyaman. Nah, untuk mendapatkan sprei seperti itu, ada beberapa cara menyimpan yang perlu kamu ketahui. Di antaranya:

1. Cuci Sebelum Disimpan

 BACA JUGA:

Salah satu kotoran yang paling banyak melekat pada sprei adalah keringat. Rata-rata keringat yang dikeluarkan oleh tubuh saat tidur di malam hari adalah 500-700 ml. Oleh sebab itu, kamu harus mencuci sprei sebelum menyimpannya untuk mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri yang menempel akibat keringat. Sprei serta sarung bantal dan guling yang jarang dicuci bisa memicu iritasi kulit, jerawat, biang keringat hingga gatal–gatal.

2. Pastikan Disimpan dalam Keadaan Kering

Selanjutnya, pastikan sprei yang akan disimpan sudah dicuci bersih dan dikeringkan. Sebab, kain basah yang menumpuk di lemari menyebabkan bau apek hingga berjamur.

 BACA JUGA:

Apabila terbuat dari bahan yang ringan dan mudah kering, sprei cukup dijemur di udara terbuka tanpa harus terpapar sinar matahari. Karena kesibukan, kamu bisa memanfaatkan jasa laundry untuk mencuci sprei.

 

3. Menggunakan Acid Free Tissue

Acid free tissue atau kertas pembungkus bebas asam didesain khusus untuk membungkus pakaian atau sepatu. Kertas ini bisa kamu manfaatkan juga saat menyimpan sprei di lemari agar ia tidak lembab akibat lemari yang kurang sirkulasi udara. Jadi, lapisi sprei dengan acid free tissue ya sebelum dimasukan ke lemari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/298/2979795/begini-cara-menggoreng-tempe-yang-renyah-dan-gurih-nF6oE5Q0Sd.jpg
Begini Cara Menggoreng Tempe yang Renyah dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/612/2979252/resep-kue-cubit-khas-nusantara-enak-dan-gurih-Mi6HyAGiB6.jpg
Resep Kue Cubit Khas Nusantara, Enak dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/611/2978702/manfaat-sunscreen-untuk-kulit-lindungi-dari-radiasi-uv-hingga-cegah-kanker-x6nnxD9qeY.jpg
Manfaat Sunscreen untuk Kulit, Lindungi dari Radiasi UV hingga Cegah Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/612/2977620/7-jajanan-murah-paling-disukai-apa-saja-RAkSlkWkO5.jpg
7 Jajanan Murah Paling Disukai, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/298/2977614/resep-ayam-bakar-gurih-dan-lezat-yuk-cobain-1ZHw116zoI.jpg
Resep Ayam Bakar Gurih dan Lezat, Yuk Cobain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/612/2976647/6-celana-panjang-casual-pria-chino-cocok-untuk-hangout-SojINPgpDo.jpg
6 Celana Panjang Casual Pria, Chino Cocok untuk Hangout
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement