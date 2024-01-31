Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Mamah Dedeh Peluk Jamaah Korban Perselingkuhan Suami dan Ipar

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |23:30 WIB
Potret Mamah Dedeh Peluk Jamaah Korban Perselingkuhan Suami dan Ipar
Mamah Dedeh. (Foto: TikTok @officialmnctv)
POTONGAN klip video ceramah Mamah Dedeh kembali viral di linimasa media sosial. Kali ini lewat cuitan seorang netizen di Twitter, akun bernama @diajenglsrt.

Sang netizen mengomentari video dari akun TikTok @officialmnctv yang sudah mendapat sekira 1,2 juta kali penayangan dan hampir 5500 diunggah ulang di Twittter tersebut, menampilkan momen seorang istri jamaah kajian Mamah Dedeh yang mencurahkan isi hatinya karena menjadi korban perselingkuhan sang suami dengan sang adik ipar.

Berdasarkan keterangannya, ibu tersebut sudah menikah selama 10 tahun. Namun belum dikaruniai keturunan, hingga suatu hari ia memergoki sang suami tengah melakukan hubungan badan dengan sang adik ipar.

"Ipar aku, iya sering main ke rumah aku. Iya habis dari mushola, terus buka pintu terus mergokin lagi kayak gitu (mesum),” cerita sang jemaah tersebut, dikutip Rabu (31/1/2024)

Saking terkejutnya melihat perilaku sang suami dan ipar membuat sang ibu menangis, saat kembali menceritakannya. Mendengar curhatan tersebut, Mamah Dedeh menjelaskan bahwa ipar memang bisa medatangkan maut.

"Ini yang Rasulullah SAW katakan, ipar adalah kematian. Maksudnya, apakalau suami istri. Suami bawa saudara kandung kek, ponakan yang laki-laki tidak mustahil berselingkuh dengan istrinya," kata Mamah Dedeh.

